DJ PTA-News: Deutsche Balaton AG: Alexander Link für weitere fünf Jahre als Vorstand wiederbestellt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Heidelberg (pta/23.12.2022/15:23) - Der Aufsichtsrat der Deutsche Balaton AG hat heute Herrn Alexander Link für weitere 5 Jahre und somit bis zum 31. Dezember 2027 zum Vorstand bestellt. Der Aufsichtsrat freut sich darüber, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Herrn Alexander Link fortsetzen zu können. Herr Alexander Link hat seine Wiederbestellung als Vorstandsmitglied der Deutsche Balaton AG angenommen und dankt für das in ihn gesetzte Vertrauen.

Aussender: Deutsche Balaton AG

