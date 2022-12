DJ MÄRKTE USA/Nachlassende Konsumfreude belastet Aktienkurse

NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen geht es am letzten Handelstag vor dem verlängerten Weihnachtswochenende erneut abwärts. An der Wall Street wird erst am kommenden Dienstag wieder gehandelt. Konjunkturdaten deuten an, dass die hohe Inflation die Konsumfreude der US-Verbraucher dämpft. Der private Konsum gilt als tragende Säule der US-Wirtschaft. Kurz nach der Startglocke verliert der Dow-Jones-Index 0,2 Prozent. Der S&P-500 gibt um ebenfalls 0,2 Prozent nach und der Nasdaq-Composite um 0,5 Prozent.

Die persönlichen Einkommen stiegen im November zwar etwas stärker als erwartet, dafür erhöhten sich die Ausgaben der US-Verbraucher jedoch weniger deutlich als angenommen. Das von der US-Notenbank stark beachtete Inflationsbarometer, der PCE-Preisindex, deutet derweil auf ein Nachlassen des Inflationsdrucks. Der Index stieg auf Jahressicht im November um 5,5 Prozent; im Oktober hatte der Anstieg noch 6,1 Prozent betragen.

Die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter schrumpften im November stärker als angenommen. Etwas später folgen noch der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan (zweite Umfrage im Dezember) und die Neubauverkäufe aus dem November.

Auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage so kurz vor den Feiertagen dünn. Tesla-Aktien, die am Donnerstag um fast 9 Prozent abgestützt waren, zeigen sich 1,2 Prozent schwächer, nachdem CEO Elon Musk angekündigt hat, vorerst keine weiteren Tesla-Aktien mehr zu verkaufen.

Meta verlieren 0,5 Prozent. Die Facebook-Mutter hat sich mit Nutzern ihrer Plattformen gegen Zahlung von 725 Millionen US-Dollar auf die Beilegung einer Sammelklage im Zusammenhang mit der Weitergabe von Nutzerdaten geeinigt.

Kälteeinbruch in den USA beflügelt Ölpreise

Deutlich aufwärts geht es mit den Ölpreisen. Beobachter verweisen auf den ungewöhnlich drastischen Kälteeinbruch in Teilen der USA. Daneben befeuerte der stellvertretende russische Ministerpräsident Befürchtungen einer Angebotsverknappung mit der Aussage, dass Russland im kommenden Jahr seine tägliche Fördermenge um 500.000 Barrel auf 700.000 reduzieren könnte. Er reagierte damit auf den von der EU beschlossenen Preisdeckel für russisches Öl.

Am Anleihemarkt steigen derweil die Renditen weiter. Anleger setzen hier unverändert auf steigende Zinsen. Der Anleihehandel in den USA endet schon früher als üblich, und zwar um 20:00 Uhr MEZ.

Der Dollar tritt unterdessen mehr oder weniger auf der Stelle.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.961,87 -0,2% -65,62 -9,3% S&P-500 3.814,89 -0,2% -7,50 -20,0% Nasdaq-Comp. 10.422,45 -0,5% -53,67 -33,4% Nasdaq-100 10.900,21 -0,5% -55,94 -33,2% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,32 +6,7 4,25 358,9 5 Jahre 3,86 +6,5 3,80 260,2 7 Jahre 3,84 +5,8 3,78 239,6 10 Jahre 3,73 +5,1 3,68 222,1 30 Jahre 3,79 +5,3 3,74 189,4 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:42 Do, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0603 +0,0% 1,0613 1,0601 -6,7% EUR/JPY 141,07 +0,5% 140,72 140,21 +7,8% EUR/CHF 0,9881 +0,1% 0,9886 1,0750 -4,8% EUR/GBP 0,8804 -0,0% 0,8805 0,8814 +4,8% USD/JPY 133,04 +0,5% 132,50 132,27 +15,6% GBP/USD 1,2043 +0,0% 1,2062 1,2028 -11,0% USD/CNH (Offshore) 7,0069 -0,0% 6,9899 6,9979 +10,3% Bitcoin BTC/USD 16.793,52 -0,0% 16.837,16 16.628,27 -63,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,70 77,49 +2,9% +2,21 +15,9% Brent/ICE 83,28 80,98 +2,8% +2,30 +15,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 82,60 91,94 -10,2% -9,34 +41,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.793,13 1.791,65 +0,1% +1,48 -2,0% Silber (Spot) 23,67 23,63 +0,2% +0,04 +1,5% Platin (Spot) 1.021,50 981,50 +4,1% +40,00 +5,3% Kupfer-Future 3,78 3,76 +0,7% +0,03 -14,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

