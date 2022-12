DJ MÄRKTE EUROPA/Leichtes Minus - Keine klaren US-Signale

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit leichtem Minus zum Vortag zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Freitagnachmittag. Der DAX gib 0,2 Prozent ab auf 13.884 Punkte, der Euro-Stoxx-50 sinkt um 0,6 Prozent auf 3.802 Zähler.

Die mit noch etwas Neugier erwarteten US-Daten konnten keine klaren Tendenzen liefern. Die noch verbliebenen Marktteilnehmer tendieren daher eher zu Gewinnmitnahmen. Für Umsatz sorgen zumeist nur noch Portfolioanpassungen Richtung Weihnachten und Jahresende. Die Umsätze im DAX sind sehr dünn. Die sonst wichtigen Marktteilnehmer aus Großbritannien haben ihre Börse bereits um 13.30 Uhr geschlossen und sind ins Feiertagswochenende entschwunden.

US-Daten geben keine Entspannungssignale für Zinsen

Der bunte Mix an US-Daten vom Nachmittag wurde vor allem mit Blick auf Indikationen für die künftige US-Zinspolitik bewertet. Hier gab es keine klaren Signale: Die Kernrate des PCE-Deflators lag mit plus 4,7 Prozent auf der rechnerischen Konsenserwartung. Die Persönlichen Einkommen stiegen etwas stärker als angenommen, die Ausgaben allerdings weniger stark als erwartet. Die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter (Durable Goods Orders) kühlten sich mit minus 2,1 Prozent im November etwas stärker ab als von Ökonomen prognostiziert.

Der Mangel an entlastenden Signalen in Richtung Zinserhöhungssorgen sorgte dann wie üblich für Gewinnmitnahmen im zinssensiblen Tech-Sektor in Europa, der um 1,1 Prozent nachgibt. Umgekehrt sprechen die Daten für eine robuste Wirtschaft und machen die konjunktursensiblen Rohstoff- und Bauwerte zu den Hauptgewinnern mit bis zu 0,8 Prozent Plus. Ausgeprägte Zykliker wie Lanxess und Kion legen 2 bis 3 Prozent zu.

Aktien auf Erholungskurs - Positive Nachrichten im Pharmasektor

Zalando erholen sich mit 2,7 Prozent von den Vortagsverlusten. Auch die Autowerte erholen sich etwas, VW liegen mit 0,8 Prozent Plus vorn. Den Auto-Anlegern stecken jedoch die Aussagen von Tesla-CEO Elon Musk in den Knochen, der schwierige Zeiten auch für die Automobilindustrie im kommenden Jahr erwartet.

Kurz vor Jahresultimo hat die Merck KGaA (+0,3%) mit dem US-Biopharmaunternehmen Mersana Therapeutics eine Forschungskooperation und kommerzielle Lizenzvereinbarung geschlossen. Beide Unternehmen wollen laut Mitteilung "neuartige immunstimulatorische Antikörper-Wirkstoff-Konjugate" entwickeln.

Weniger gesucht in Europa sind die Hersteller von Nahrungsmitteln und Haushaltsgütern. Nestle und Unilever geben bis zu 0,2 Prozent ab. Der Finanzchef Nestles zeigte sich skeptisch mit Blick auf das kommende Halbjahr und erwartet es "wahrscheinlich kompliziert und schwierig". Grund ist die sinkende Kaufkraft der Konsumenten.

Die Aktie von Roche zeigen sich unverändert, positiv gesehen wird aber die Nachricht, dass die US-Tochter Genentech von der US-Gesundheitsbehörde FDA für das Krebsimmuntherapeutikum Lunsumio Genehmigungen erhalten hat.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.802,20 -0,6% -21,09 -11,5% Stoxx-50 3.668,74 -0,4% -14,02 -3,9% DAX 13.883,76 -0,2% -30,31 -12,6% MDAX 25.102,48 -0,0% -2,97 -28,5% TecDAX 2.892,29 -0,5% -15,70 -26,2% SDAX 11.818,01 -0,1% -14,69 -28,0% FTSE 7.473,01 +0,0% 3,73 +1,1% CAC 6.482,54 -0,5% -35,43 -9,4% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,38 +0,02 +2,56 US-Zehnjahresrendite 3,74 +0,06 +2,23 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:42 Do, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0605 +0,1% 1,0613 1,0601 -6,7% EUR/JPY 141,12 +0,6% 140,72 140,21 +7,8% EUR/CHF 0,9892 +0,3% 0,9886 1,0750 -4,7% EUR/GBP 0,8811 +0,1% 0,8805 0,8814 +4,9% USD/JPY 133,06 +0,5% 132,50 132,27 +15,6% GBP/USD 1,2038 +0,0% 1,2062 1,2028 -11,0% USD/CNH (Offshore) 7,0080 -0,0% 6,9899 6,9979 +10,3% Bitcoin BTC/USD 16.796,23 -0,0% 16.837,16 16.628,27 -63,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,67 77,49 +2,8% +2,18 +15,9% Brent/ICE 83,06 80,98 +2,6% +2,08 +14,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 82,70 91,94 -10,0% -9,24 +41,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.792,57 1.791,65 +0,1% +0,92 -2,0% Silber (Spot) 23,60 23,63 -0,1% -0,02 +1,2% Platin (Spot) 1.016,65 981,50 +3,6% +35,15 +4,8% Kupfer-Future 3,76 3,75 +0,2% +0,01 -14,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

December 23, 2022

