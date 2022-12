Genau ein halbes Jahr ist es her, da enthüllte Clean Logistics mit großem Brimborium den ersten wasserstoffgetriebenen LKW. Jetzt steckt das Unternehmen in finanziellen Nöten. Die Adhoc-Meldung liest sich wie "business as usual". Clean Logistics, Spezialist für die Umrüstung von Diesel-Lkw und -bussen auf Wasserstoffantieb, gibt eine Kapitalerhöhung bekannt. In der Mitteilung heißt es: "Im ersten Schritt wurden heute im Rahmen der angekündigten Kapitalerhöhung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...