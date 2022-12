DJ PTA-News: 7C Solarparken AG: erreicht das 400 MWp Jahresziel für das IPP Portfolio

Bayreuth (pta/23.12.2022/16:18) - 7C Solarparken (WKN: A11QW6 / ISIN: DE000A11QW68) gibt heute bekannt, dass der Konzern das Portfolio durch den Erwerb einer in Betrieb befindlichen Freiflächenanlage in Schwerin um weitere 10 MWp erweitert hat. Darüber hinaus macht der Konzern beim Bau der bereits angekündigten Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 12 MWp in den beiden Märkten des Unternehmens gute Fortschritte.

In Belgien bestätigt der Konzern den kurz vor Abschluss stehenden Bau von zwei neuen Aufdachprojekten (0,3 MWp in Ledegem und 0,5 MWp in Ninove). Der erzeugte PV-Strom beider Projekte wird vor Ort zu einem festen PPA-Preis an den Dacheigentümer verkauft. In Burgwindheim (Deutschland) schreitet der Bau eines Freiflächenerweiterungsprojekts mit 10,8 MWp planmäßig voran. Das Projekt wird voraussichtlich im 2. Quartal 2023 ans Netz gehen. Die neuen Anlagen sind mit Modulen der Hersteller Topray Solar, Astronergy und Trina Solar ausgestattet.

Nach erfolgreichem Abschluss der finanziellen, technischen und rechtlichen Due Diligence hat 7C Solarparken einen Kaufvertrag über eine 10 MWp PV-Anlage in Schwerin abgeschlossen. Die operativ aktive Solaranlage besteht aus zwei Anlagenteilen, die auf einem alten Militärgelände errichtet wurden und im Juli/August 2015 in Betrieb genommen wurden, mit Gestattungsverträgen bis Ende 2045. Die Solaranlage erhält einen FIT von 89 EUR/MWh und hat einen spezifischen Ertrag von über 1.000 kWh/kWp. Auf der Grundlage der Einspeisevergütung (d.h. nicht auf der Grundlage des geschätzten marktorientierten Einspeisepreises) hat die Projektgesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 angenommene jährliche Einnahmen von 0,9 Mio. EUR und ein geplantes jährliches EBITDA von 0,6 Mio. EUR pro Jahr. Die Solaranlage wird mit einer Projektfinanzierung von 4,8 Mio. EUR erworben. Es wurden PV-Module von Astronergy verwendet. Der finale Vollzug der Akquisition steht unter dem Vorbehalt marktkonformer aufschiebender Bedingungen.

Durch diese Transaktion erhöht sich das IPP-Portfolio des Konzerns auf 401 MWp. Dieses Wachstum des Unternehmens entspricht dem Ziel für 2022 auf 400 MWp und bis 2024 auf 525 MWp zu entwickeln.

Steven De Proost, CEO von 7C Solarparken, kommentiert: "Wir bestätigen einmal mehr, dass 7C Solarparken eine hohe Visibilität in Bezug auf die EBITDA-Generierung und die Erreichung der IPP-Wachstumsziele aufweist. Theoretisch kann die deutsche PV-Industrie von den hervorragenden Wachstumsperspektiven profitieren, welche von der Bundesregierung beschlossen wurden. In der Praxis stellt sich die Situation jedoch etwas komplizierter dar: I) die Lieferzeiten für Transformatoren und Netzausrüstungen waren noch nie so lang wie heute, II) die lokalen Behörden neigen dazu, durch die Anwendung veralteter Regeln Genehmigungsverfahren zu verlangsamen, III) die Netzbetreiber sind nach wie vor nicht in der Lage, mit der administrativen Komplexität Schritt zu halten, die durch Re-Dispatch 2.0 verursacht wurde und wird, mit der Folge von verzögerten Auszahlungen finanzieller Entschädigungen für Unterregelungen, IV) die Regierungen haben geplant, die Strompreislandschaft für erneuerbare Energien strukturell neu zu gestalten, was zu Unsicherheiten und (vorübergehenden) Preisobergrenzen für Projekte mit Einspeise-, PPA- und Handelspreisen führt. Trotz all dieser Widrigkeiten wird das Geschäftsjahr 2022 das beste Jahr in der Geschichte von 7C Solarparken werden, mit einem Rekordumsatz, Rekordgewinnen und einem Allzeithoch der Flüssigmittel. Aufgrund der deutschen Preisobergrenze, die am 01. Dezember 2022 in Kraft tritt, werden unsere Umsatzerlöse jedoch in Zukunft durch die Reduzierung der realisierten Einspeisepreise nachteilig beeinflusst."

