DJ XETRA-SCHLUSS/Etwas fester - US-Konjunkturdaten positiv gewertet

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit leichtem Plus hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag aus dem letzten Handelstag vor Weihnachten verabschiedet. Der DAX legte um 0,2 Prozent zu auf 13.941 Punkte. Die mit noch etwas Neugier erwarteten US-Konjunkturdaten wurden positiv gewertet. Für Umsatz an den Aktienbörsen sorgten aber nur Portfolioanpassungen Richtung Weihnachten und Jahresende.

US-Konjunkturdaten stimmen optimistisch

Der bunte Mix an US-Wirtschaftsdaten wurde mit Blick auf Konjunktur und US-Zinspolitik bewertet. Die Kernrate des PCE-Deflators deckte sich mit plus 4,7 Prozent mit der Konsenserwartung. Damit geht ihr Anstiegstempo aber wie erhofft weiter zurück und untermauert die Hoffnung auf eine fallende Inflation.

Auf Konjunkturseite sah es vor allem im für die US-Wirtschaft bedeutsamen Immobilienmarkt besser aus: Vor allem auf die US-Neubauverkäufe reagierte der Markt noch positiv. Sie waren im November überraschend deutlich um 5,8 Prozent gestiegen und übertrafen damit die Erwartungen. Dazu ist auch die Stimmung der US-Konsumenten weiter gut und die Inflationserwartung in den USA auf dem Rückzug.

Konjunkturzykliker legen zu

Per Saldo reagierten die konjunktursensiblen Branchen positiv: Rohstoff- und Bauwerte zählten zu den Hauptgewinnern. Ausgeprägte Zykliker wie Heidelcement (+1,9%) im DAX, Lanxess (+2,3%) und Kion (+3,9%) legten zu.

Umgekehrt kam es bei den zinssensitiven Technologie-Werten zu Gewinnmitnahmen, so gaben Infineon um 0,7 Prozent nach.

Auch die Autowerte erholten sich, obwohl den Anlegern noch Aussagen von Tesla-CEO Elon Musk in den Ohren klangen, der schwierige Zeiten auch für die Automobilindustrie im kommenden Jahr erwartet. VW und Mercedes legten um bis zu 0,7 Prozent zu. Besonders gesucht waren die Aktien des Zulieferers Continental mit 1,9 Prozent Plus.

Zalando erholten sich mit 2,1 Prozent kräftig von den Vortagsverlusten. Merck KGaA verbesserten sich um 0,6 Prozent. Das Unternehmen hat eine Forschungskooperation mit dem US-Biopharmaunternehmen Mersana Therapeutics geschlossen.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.940,93 +0,2% -12,24% DAX-Future 14.015,00 +0,4% -12,04% XDAX 13.951,14 +0,0% -11,97% MDAX 25.248,11 +0,6% -28,12% TecDAX 2.903,57 -0,2% -25,93% SDAX 11.879,65 +0,4% -27,63% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,93 -44 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 25 15 0 1.444,7 29,1 44,0 MDAX 36 13 0 315,3 23,5 24,0 TecDAX 15 15 0 323,3 12,0 14,1 SDAX 51 15 4 86,7 6,3 6,5 ===

December 23, 2022 11:52 ET (16:52 GMT)

