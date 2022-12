Vor dem verlängerten Weihnachts-Wochenende zeigten sich viele Aktienkurse nervös. Am frühen Nachmittag zuckte der DAX ziemlich hoch und runter. Aus den USA waren verunsichernde Konjunkturdaten gekommen. Letztlich ging der deutsche Leitindex bei insgesamt übersichtlichem Handelsvolumen mit einem kleinen Plus in die Festtage. Am letzten Börsentag vor dem Weihnachtsfest ist am deutschen Aktienmarkt Ruhe eingekehrt. In der letzten Handelsstunde nahm der DAX am Freitag noch einmal etwas Fahrt auf und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...