Hier geht es zum kostenlosen Report "Die Crash-Strategie" von Charttechnik-Experte und FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter. https://bit.ly/3YNbVUk Sorgen Inflation, Rezession und Krise im Jahr 2023 für den nächsten Absturz am Aktienmarkt - Die Stimmung an den Kapitalmärkten ist aktuell schlecht. Genau darin sieht Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank jedoch eine Chance. "Die Erwartungshaltung ist so klein", sagt Halver. Das sei eine Chance, dass es doch besser laufen könnte als gedacht. Er sehe Anzeichen, dass die Notenbanken ihre geldpolitischen Zügel früher als gedacht lockern. Zwar werde es kein neues Wirtschaftswunder geben, doch möglicherweise lasse sich eine Rezession doch noch abwenden. Welche Unsicherheitsfaktoren für ihn entscheidend sind, welchen Branchen er weiter die Treue hält und welcher Faktor zum "Joker" für die Weltwirtschaft werden könnte, verrät er im Interview. Jetzt einschalten! 0:00 Einleitung 0:25 Wie wird 2023 - 3:03 Die Gewinnaussichten 4:10 Welche Rolle spielt China - 6:50 Euro- oder US-Aktien - 8:11 Fazit