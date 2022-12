EQS-Ad-hoc: Ekosem-Agrar AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Ekosem-Agrar AG: Abschlussprüfer erteilt Versagungsvermerke für Jahresabschlüsse 2020 aufgrund der Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts



23.12.2022 / 19:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Ekosem-Agrar AG: Abschlussprüfer erteilt Versagungsvermerke für Jahresabschlüsse 2020 aufgrund der Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts Walldorf, 23. Dezember 2022 - Der Ekosem-Agrar AG ist von ihrem Abschlussprüfer, der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ("EY"), ein Versagungsvermerk für den Einzel- und Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2020 erteilt worden. Der Abschlussprüfer sieht sich aufgrund der Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts nicht in der Lage, ein abschließendes Prüfungsurteil abzugeben. Insbesondere konnten vor dem Hintergrund der gegen Russland ergriffenen Sanktionen und der russischen Gegensanktionen nach Auffassung von EY keine hinreichenden Nachweise zu zentralen Planungsannahmen erbracht werden sowie darüber, dass die Ekosem-Agrar AG noch die Kontrolle über die operativen Tochtergesellschaften in Russland und die dort vorhandenen Zahlungsmittel ausüben kann. Der Aufsichtsrat hat nach der Erteilung der Versagungsvermerke den Einzel- und Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2020 jeweils gebilligt; der Einzelabschluss für das Geschäftsjahr 2020 ist damit festgestellt. Für den Einzel- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021 wurde mit der DWP AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, ein neuer Abschlussprüfer bestellt, nachdem sich EY aus dem Russland-Geschäft zurückgezogen hatte. Die Arbeiten an den Jahresabschlüssen haben bereits begonnen und laufen planmäßig. Den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht die Ekosem-Agrar AG im Januar 2023. Ekosem-Agrar Kontakt Irina Makey // Ekosem-Agrar AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // T: +49 (0) 6227 3585 919 // E: irina.makey@ekosem-agrar.de

Presse / Investor Relations Fabian Kirchmann, Jonas Schneider // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 // E: presse@ekosem-agrar.de

