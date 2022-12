Warren Buffett ist ein erfolgreicher Investor, der definitiv Ahnung von dem hat, was er macht. Trotzdem kann der Starinvestor nicht die Zukunft vorhersagen oder weiß, welche Aktie sicher steigen wird. (Zumindest nicht, soweit wir wissen, hehe). Allerdings glaube ich, dass Warren Buffett häufig so erfolgreich ist, weil er den richtigen Fokus besitzt. Welcher das ist? Sagen wir es so: In einer Welt, die derzeit auf die Zinsen, die Inflation oder die Konjunktur achtet, konzentriert sich der Starinvestor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...