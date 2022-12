Aktien, die mit starken Quartalszahlen überzeugen! Im aktuellen Umfeld ist es schwer, positive Signale von Unternehmen herauszufiltern. Und dennoch findet man sie bei genauerer Betrachtung der Quartalszahlen. So zumindest bei den beiden Unternehmen Check Point Software (WKN: 901638) und Harley-Davidson (WKN: 871394). Bei beiden Unternehmen waren Investoren überrascht über die robusten Entwicklungen des abgelaufenen Quartals. Schauen wir uns diese beiden Kandidaten einmal an, die in einem äußerst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...