Verzweiflung machte sich zuletzt breit bei MorphoSys-Aktionären. So notieren die Kurse 9,67 Prozent leichter als in der Vorwoche. An fünf der fünf Tage ging es für die Aktie nach unten. Das Tagesminus von 3,56 Prozent am Dienstag war dabei besonders übel. Müssen in den nächsten Tagen weitere Verluste einkalkuliert werden oder geht es doch noch nach oben?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2023!

Optimistische Anleger erhalten durch diesen Ausverkauf jetzt erst einmal einen Dämpfer. MorphoSys marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. Das wichtige 4-Wochen-Tief ist nur noch rund 0,6 Prozent entfernt. Diese letzte Bastion auf dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...