Nach dem Horrorjahr 2022 wird der Markt im neuen Jahr wieder an Stabilität gewinnen. Im Jahr 2023 sollte der Fokus auf geduldigem Investieren liegen. Die Ernte: ab 2024. Von Gerd Weger Zum Jahresbeginn könnte der Blick nach einem Horrorjahr wieder nach vorne gerichtet werden. Der Scherbenhaufen durch die Zusammenbrüche von Terra im Mai und der Kryptobörse FTX im November wird langsam aufgekehrt. So will der US-Ableger der weltgrößten Kryptobörse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...