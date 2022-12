© Foto: Folker Hellmeyer - Netfonds AG



Folker Hellmeyer appelliert im Interview mit wallstreet:online an Politiker "auf allen Seiten", zur "Rationalität" zurückzukehren. Welche Gefahren er für die Märkte sieht und warum er weiter ein Fan der Aktie bleibt.

Anstatt die geopolitischen Spannungen mit "Symbolpolitik" noch weiter zu verschärfen, müsse der Blick auf die Fakten gerückt werden, so der Chefvolkswirt der Netfonds AG. China sei genauso wenig wie Russland als Rohstofflieferant und Absatzmarkt zu ersetzen.

Hellmeyer sieht sogar Tendenzen, dass die aktuelle Entwicklung in einer neuen Spaltung zwischen Ost und West münden könnte. Dann sei die Lieferketten-Krise allerdings nur ein Vorgeschmack auf das, was der Weltwirtschaft bevorstehe.

Doch Hellmeyer erkennt auch Chancen in der aktuellen Lage. Viele Investoren hätten aus Sorge vor Sanktionen in den vergangenen Jahren bestimmte Emerging Markets - unter anderem in Asien - gemieden. Diese Länder könnten 2023 endlich durchstarten.

Welche Märkte Hellmeyer besonders im Fokus sieht und wie viel Cash Anleger auf Vorrat halten sollten, verrät er im Interview. Jetzt einschalten!

Moderation: Martin Kerscher, Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion