Shanghai (ots/PRNewswire) -S'Young International (https://syoungintl.com/) ("S'Young" oder "das Unternehmen") veranstaltete am 22. Dezember eine Online-Unterzeichnungszeremonie, um die strategische Zusammenarbeit mit mesoestetic®, einem führenden spanischen Hersteller von Schönheitsprodukten, zu feiern.Juan Carlos Font Mas, Gründer und Präsident von mesoestetic, sagte: "In einem so großen und anspruchsvollen Markt wie China ist es selten, einen so professionellen und leistungsstarken Partner wie S'Young zu finden, der das spanische Geschäft versteht. Ich freue mich auf eine vertiefte Partnerschaft und mehr Möglichkeiten für Offline-Gespräche."Die erneuerte Partnerschaft baut auf der früheren Geschäftsallianz auf, die die beiden im Jahr 2021 geschlossen haben. S'Young formulierte eine maßgeschneiderte Marketingstrategie, die auf der herausragenden Markenidentität und dem Erbe von mesoestetic basierte und der Marke zu mehreren Meilensteinen auf dem Markt verhalf. S'Young hat den Vorzeige-Shop von mesoestetic auf Tmall Global, einem der größten E-Commerce-Marktplätze in China, modernisiert und unterstützte das Unternehmen beim Start seiner Social-Commerce-Reise mit einem neuen Shop auf Douyin, der chinesischen Version von TikTok.S'Young vergrößerte den Kundenstamm von mesoestetic durch Partnerschaften mit Prominenten und hochrangigen Influencern, verbunden mit Lösungen zur Stärkung der Lieferkette und des Betriebs, um eine solide Markenbasis in China zu schaffen. Die Zusammenarbeit ermöglichte es mesoestetic, mit einem Umsatzanstieg von 236 % im Vergleich zum Vorjahr eine beispiellose Marktleistung zu erzielen. Das meistverkaufte Produkt Ultimate W+ ist die Nummer 1 in der Kategorie Nahrungsergänzungsmittel auf Douyin und die Nummer 2 auf Tmall Global.Mit dem Ziel, die Marktstrategie von mesoestetic zu optimieren, wird die vertiefte Zusammenarbeit es S'Young ermöglichen, ein innovatives Betriebsmodell für mesoestetic zu etablieren, mit dem die Markenbekanntheit erweitert und der Umsatz gesteigert werden kann. Durch die Nutzung der Marktexpertise von S'Young wird mesoestetic in der Lage sein, eine Omnichannel-Strategie zu verfolgen, die seine Präsenz über Online- und Offline-Kanäle stärkt und seinen Kunden in China ein einzigartiges Einkaufserlebnis bietet.China ist der zweitgrößte Schönheitsmarkt der Welt. Laut einer neuen gemeinsamen Studie von Bain & Company und dem Marktforschungsunternehmen Kantar Worldpanel wird für Hautpflegeprodukte eine weitere Phase starken Wachstums prognostiziert, angeheizt durch die Wiedereröffnungspolitik des Landes nach COVID 19, die den Nachholbedarf der Verbraucher freisetzen dürfte. Während globale Kosmetikmarken die Marktchancen in China ins Auge fassen, stellt das Fehlen von Marktkenntnissen und einer fein abgestimmten Strategie eine Herausforderung für ihre Geschäftstätigkeit dar, die es ihnen schwer macht, Unsicherheiten zu bewältigen und sich in einem mit internationalen und einheimischen Marken gesättigten Markt von der Masse abzuheben.Um Schönheitsunternehmen dabei zu helfen, in China starke Umsätze zu erzielen, leistet S'Young Pionierarbeit mit dem China-Partner-Kooperationsmodell (CP-Kooperationsmodell), in dessen Rahmen das Unternehmen tiefgreifende Partnerschaften mit globalen Marken eingeht, um ihnen beim Aufbau von Omnichannel-Kapazitäten zu helfen, und zwar mit allumfassenden Lösungen, die Markenpositionierung, differenzierte Kommunikation, Marketing, Einzelhandel und Lieferkettenmanagement umfassen, um sie bei jedem Schritt ihres Wachstums zu unterstützen, damit sie auf dem chinesischen Markt erfolgreich sein können.Informationen zu S'Young InternationalS'Young International, der Pionier des CP-Kooperationsmodells, ist eine digital gesteuerte, offene Plattform, die globalen Kosmetikmarken den Zugang zum chinesischen Markt und die Verbindung zu ihm ermöglicht, indem sie eine Komplettlösung anbietet, die sich auf die Entwicklung in allen Dimensionen, über alle Kanäle und den gesamten Lebenszyklus konzentriert. S'Young International arbeitet mittlerweile mit mehr als 50 Kosmetikmarken weltweit zusammen.Informationen zur mesoestetic Pharma GroupDie mesoestetic Pharma Group ist ein pharmazeutisches Labor, das international als eines der führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Dermatologie und der ästhetischen Medizin anerkannt ist und innovative und effiziente Lösungen für die Behandlung und Pflege der Haut anbietet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1973680/image1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mesoestetic-schlieWt-sich-mit-syoung-international-zusammen-um-ein-neues-kapitel-des-wachstums-in-china-einzulauten-301709884.htmlPressekontakt:Xiang Han,+86-18570711932,hanxiang@syounggroup.comOriginal-Content von: S'Young International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167450/5402487