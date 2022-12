Medical Properties (WKN: A0ETK5) ist für mich inzwischen eine Fehlinvestition. Es ist keiner dieser Fehler, der einen Kopf und Kragen kostet. Nein, aber dafür einer, bei dem man das Renditepotenzial falsch einschätzt, wodurch die Investition weniger erfolgreich ist. Eigentlich ist die Welt für Medical Properties so weit noch in Ordnung. Die Dividende ist stabil. Zudem reichen die Funds from Operations je Aktie (obwohl sie rückläufig sind) aus, um die Dividende je Aktie zu decken. Die Basics sehen ...

