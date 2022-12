Die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) zeiht hin und wieder Wachstum bei der Dividende, aber heißt das, dass der DAX-Rückversicherer eine Dividendenwachstumsaktie ist? Zur Ausgangslage in diesem Börsenjahr: Das Management erhöhte die Dividende auf 11,00 Euro je Aktie. Ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr, trotzdem gibt es derzeit unter 3,7 % Dividendenrendite. Aber für den Status als Dividendenwachstumsaktie braucht es mehr. Schauen wir daher in die Historie und darauf, was die Zukunft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...