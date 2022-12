Mit der erhofften Weihnachtsrally wurde es bekanntlich nichts, und auch eine Jahresendrally ist ziemlich unwahrscheinlich. Zu groß ist der Unmut über weitere Leitzinserhöhungen. Und auch die Corona-Lage in China verdirbt vielen Investoren den Appetit auf Aktien. Immerhin könnten sich DAX und Co auf dem aktuellen Niveau stabilisieren. Der Wochenausblick. Am deutschen Aktienmarkt war am letzten Börsentag vor dem Weihnachtsfest nach kurzer Nervosität Ruhe eingekehrt. Der DAX ging mit einem Tagesplus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...