In Kürze wird das globale Handyspiel "Pucca Puzzle Adventure" veröffentlicht.

Pucca Puzzle Adventure, a new mobile puzzle game developed by TAKEONE COMPANY, opens for global pre-registration on the 27th (Graphic: Business Wire)

TAKEONE COMPANY, der Entwickler des Handyspiels BTS World, hat angekündigt, dass die weltweite Vorregistrierung für Pucca Puzzle Adventure am 27. Dezember auf Google Play und im App Store eröffnet wurde.

Als besonderes Ereignis zur Feier der Vorregistrierung werden allen NutzerInnen, die sich vorregistrieren, 1.600 Edelsteine und 100 Token angeboten, mit denen sie legendäre Charaktere zeichnen können.

In Pucca Puzzle Adventure kommt die 2002 geschaffene Figur "Pucca" vor, die bis 2021 sechs Jahre in Folge die beliebteste Figur in Korea war.

Pucca Puzzle Adventure ist ein Puzzlespiel, in dem die Hauptfigur Pucca eine abenteuerliche Expedition antritt, um den gierigen Bösewicht Dong King zu besiegen, der die Weltherrschaft anstrebt. Das Spiel wartet mit über 100 einzigartigen und liebenswerten Figuren auf, darunter auch die Figuren aus dem Original-Zeichentrickfilm. Es bietet 3-Gewinnt-Puzzles, die durch den strategischen Einsatz von Elementareigenschaften gelöst werden können. Dazu zählen Rollenspielelemente wie das Aufwerten von Charakteren, um über 1.000 Level zu bewältigen.

Die SpielerInnen können sich auf zahlreiche Missionen freuen, denn Pucca Puzzle Adventure bietet neben der Hauptbühne verschiedene Spielmodi, darunter Boss Raid, Puzzle Quest, Challenge Mode und Village. Unter dem Motto "Break Free" können die SpielerInnen zudem spannende Animationen und Soundeffekte beim Lösen von Rätseln genießen.

TAKEONE COMPANY hofft, mit der beliebten koreanischen Figur "Pucca" die Herzen der weltweiten NutzerInnen von Handyspielen zu erobern.

Nach der einmonatigen Vorregistrierungsaktion wird Pucca Puzzle Adventure Ende Januar 2023 offiziell weltweit veröffentlicht. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Website des Spiels sowie auf Twitter und Facebook zu finden.

Für weitere Informationen über Pucca Puzzle Adventure folgen Sie dem Spiel in den Social-Media-Kanälen oder kontaktieren Sie: takeonepr@takeone.co.kr.

-Twitter: https://twitter.com/PuccaAdventure

-Facebook: https://www.facebook.com/PuccaAdventure

