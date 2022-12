HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Papst/Ukraine:

"Man kann zur katholischen Kirche und ihrem Oberhaupt stehen, wie man will: Aber dieses sture Festhalten an Prinzipien, die strenge, bibeltreue Auslegung der Weihnachtsbotschaft - das hat in diesen kriegsversessenen Zeiten mit ihren Rufen nach immer neuen und noch schwereren Waffen etwas sehr Beruhigendes. Papst Franziskus appelliert ja auch nicht einseitig nur an Russland oder die Ukraine (oder die Nato); er appelliert an alle, die Verantwortung tragen und die die Macht haben, den Krieg in der Ukraine endlich zu beenden. (...) Wer die Geschehnisse vor Weihnachten genau verfolgt, erkennt zum Beispiel, dass die Reise des ukrainischen Präsidenten Selenskyj nach Washington lediglich unter Public-Relation-Aspekten ein Erfolg war. Eine einzige Patriot-Batterie bringt er mit nach Hause. Jetzt soll Deutschland Kampfjets liefern? Es wird Zeit für Friedensgespräche. Heute, nicht morgen."/kkü/DP/he