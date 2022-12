SAARLOUIS (dpa-AFX) - Die rund 4500 Beschäftigten des Ford -Werkes in Saarlouis blicken noch immer in eine ungewisse Zukunft. Sechs Monate nach der Hiobsbotschaft, dass der Standort Valencia den Zuschlag für die neue Elektroauto-Plattform erhält und damit das Ende für die Ford-Focus-Produktion im Saarland besiegelt ist, gibt es noch keine konkrete Lösung. Aktuell stehe man mit 15 Investoren "in intensiven Verhandlungen", sagte Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Der Standort sei "hochattraktiv für Investoren aus der ganzen Welt".

Ford-Deutschland-Chef Martin Sander hatte Mitte Dezember in einem Schreiben an die Belegschaft mitgeteilt, dass es noch keinen Käufer oder Interessenten gebe, "bei dem wir mit Sicherheit davon ausgehen können, in weiterführende Verhandlungen eintreten zu können". Aktuell könne Ford "die Zusage für 500 bis 700 Ford-Beschäftigte in Saarlouis bekräftigen". Auch gebe es Beschäftigungsmöglichkeiten am Standort Köln.

"Diese Varianten können nur Teil einer Gesamtlösung sein", meint Ford-Betriebsratschef Markus Thal. Das Ziel laute: "So viele Arbeitsplätze so lange wie möglich." Sollte die Investorensuche scheitern, werde man in den Arbeitskampf gehen müssen./ksp/DP/stk