Der DAX dürfte oberhalb von 14.000 Punkten in die letzte Handelswoche des Börsenjahres 2022 gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Dienstag 0,64 Prozent höher auf 14.030 Punkte. Damit dürfte sich das Auf und Ab des Index um die rund runde Marke herum aus der Woche vor Weihnachten fortsetzen."Auch in den kommenden Handelstagen sollte keine größere Änderung der aktuellen Lage erwartet werden", prognostizierte der Börsenexperte Christoph Geyer.Der Kurs des Euro ist am Dienstag gestiegen. ...

