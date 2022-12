DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Australien, Großbritannien und Hongkong ruht der Börsenhandel wegen eines zusätzlichen Weihnachtsfeiertags.

TAGESTHEMA

Bei der Einreise nach China gilt ab dem 8. Januar keine Quarantäne-Pflicht mehr. Reisende müssen dann nur noch einen höchstens 48 Stunden alten negativen Coronatest vorlegen, wie die Nationale Gesundheitskommission am Montagabend mitteilte. Die Ankündigung dürfte von der Bevölkerung mit großer Begeisterung aufgenommen werden, da Heimatbesuche von im Ausland lebenden Chinesen während der Pandemie kaum möglich waren. China ist die einzige große Volkswirtschaft weltweit, die weiterhin eine Quarantäne bei der Einreise verlangte. Dies traf vor allem den Tourismus, auch wenn die Dauer der Quarantäne in den vergangenen Monaten bereits verkürzt worden war. Peking war Anfang Dezember in einer radikalen Kehrtwende von seiner strengen Null-Covid-Politik abgerückt. Am Sonntag stellte China die Veröffentlichung täglicher Corona-Daten ein. Die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle werde nicht mehr täglich bekannt gegeben, teilte die nationale Gesundheitskommission mit. Eine Begründung dafür nannte sie nicht. Das angekündigte Ende der Quarantäne-Pflicht bei der Einreise nach China hat in dem Land zu einen Ansturm auf Flugbuchungen geführt. Die Online-Suchen nach Flügen ins Ausland stiegen rasant an, wie die Staatsmedien am Dienstag berichteten.

INDEX-ÄNDERUNGEN

- Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: SDAX + NEUAUFNAHME - SFC Energy + HERAUSNAHME - Uniper

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.097,00 +0,6% E-Mini-Future S&P-500 3.893,75 +0,6% E-Mini-Future Nsdq-100 11.157,50 +0,7% Nikkei-225 26.447,87 +0,2% Schanghai-Composite 3.093,64 +0,9% Hang-Seng-Index FEIERTAG +/- Ticks Bund -Future 134,58 -10 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 13.940,93 +0,2% DAX-Future 14.019,00 +0,1% XDAX 13.954,13 +0,1% MDAX 25.248,11 +0,6% TecDAX 2.903,57 -0,2% EuroStoxx50 3.817,01 -0,2% Stoxx50 3.677,50 -0,1% Dow-Jones 33.203,93 +0,5% S&P-500-Index 3.844,82 +0,6% Nasdaq-Comp. 10.497,86 +0,2% EUREX zuletzt +/- Ticks

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden am Dienstag im Plus erwartet. Die Nachrichtenlage ist dünn, allgemein wird zunächst mit einem implusarmen Handel "zwischen den Jahren" gerechnet. Die Corona-Lockerungen mit der teilweisen Aufhebung der Quarantäneregelungen in China schreiten derweil voran. So hebt China ab dem 8. Januar die Quarantäne-Pflicht für Einreisende auf. Positiv wird hier an der Börse vermerkt, dass die Politik das Ende der Null-Covid-Politik stringent verfolgt und so das Wachstum schneller als erwartet einsetzen dürfte. Als Indiz dafür wird gewertet, dass der Preis für Öl weiter steigt, so handelt Brent 0,8 Prozent höher bei 84,67 Dollar. Da die Börse in London auf Grund eines Feiertages auch am Dienstag geschlossen bleibt, fehlen von dort die Umsätze wie auch Impulse.

Rückblick: Vor dem Weihnachtswochenende ist es an den europäischen Börsen ruhig zugegangen, wobei die US-Konjunkturdaten des Tages positiv gewertet gewertet wurden. Per Saldo reagierten die konjunktursensiblen Branchen positiv: Rohstoff- und Bauwerte zählten zu den Hauptgewinnern. Umgekehrt kam es bei den zinssensitiven Technologie-Werten zu Gewinnmitnahmen. Der Sektor war in Europa das Schlusslicht. Auch die Autowerte erholten sich, obwohl den Anlegern noch Aussagen von Tesla-CEO Elon Musk in den Ohren klangen, der schwierige Zeiten auch für die Automobilindustrie im kommenden Jahr erwartet. In Amsterdam stiegen Philips um weitere 4,1 Prozent. Hier hofft der Markt auf eine Entspannung um die Probleme mit dem Schlaf-Apnoe-Produkt in den USA. Bei den Herstellern von Nahrungsmitteln und Haushaltsgütern gaben Nestle und Unilever bis zu 0,1 Prozent ab. Der Finanzchef Nestles zeigte sich skeptisch mit Blick auf das kommende Halbjahr. Grund sei die sinkende Kaufkraft der Konsumenten.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Ausgeprägte Zykliker wie Heidelcement (+1,9%) im DAX, Lanxess (+2,3%) und Kion (+3,9%) legten zu. Infineon gaben im Zuge von Gewinnmitnahmen im Sektor um 0,7 Prozent nach. Im Automobilsektor gewannen VW und Mercedes bis zu 0,7 Prozent. Besonders gesucht waren die Aktien des Zulieferers Continental mit 1,9 Prozent Plus. Zalando erholten sich mit 2,1 Prozent kräftig von den Vortagsverlusten. Merck KGaA verbesserten sich um 0,6 Prozent. Das Unternehmen hat eine Forschungskooperation mit dem US-Biopharmaunternehmen Mersana Therapeutics geschlossen.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktien von Compleo Charging legten im nachbörslichen Handel am Freitag zu. Der Ladetechnikspezialist darf sich in Eigenverwaltung sanieren. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 2,7 Prozent höher getaxt. Dagegen zeigte sich die Hella-Aktie wenig verändert. Der Autozulieferer verliert im kommenden Frühjahr zwei Geschäftsführer.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Am letzten Handelstag vor dem verlängerten Weihnachtswochenende hat sich die Wall Street am Freitag mit Aufschlägen gezeigt. Hier wird erst am kommenden Dienstag wieder gehandelt. Der Handel verlief vor dem Hintergrund deutlich niedrigerer Umsätze in recht ruhigen Bahnen. Neuste Konjunkturdaten deuteten an, dass die hohe Inflation die Konsumfreude der US-Verbraucher dämpft. Der private Konsum gilt als tragende Säule der US-Wirtschaft. Dies belastete die Indizes aber nur leicht. Dagegen gingen die Inflationserwartungen erneut zurück. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember dagegen stärker als erwartet aufgehellt. Zudem verringerten sich auch hier die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten im Vergleich zum Vormonat. Tesla-Aktien, die am Donnerstag um fast 9 Prozent abgestützt waren, verloren weitere 1,8 Prozent, nachdem CEO Elon Musk angekündigt hat, vorerst keine weiteren Tesla-Aktien mehr zu verkaufen. Meta gewannen nach anfänglichen Verlusten 0,8 Prozent. Die Facebook-Mutter hat sich mit Nutzern ihrer Plattformen gegen Zahlung von 725 Millionen US-Dollar auf die Beilegung einer Sammelklage im Zusammenhang mit der Weitergabe von Nutzerdaten geeinigt.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,31 +6,2 4,25 358,5 5 Jahre 3,86 +5,9 3,80 259,7 7 Jahre 3,84 +5,9 3,78 239,7 10 Jahre 3,75 +6,7 3,68 223,7 30 Jahre 3,82 +7,9 3,74 192,0

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen weiter. Anleger setzten hier unverändert auf steigende Zinsen. Die Rendite zehnjähriger Papiere legte um 6,7 Basispunkte auf 3,75 Prozent zu. Der Anleihehandel in den USA endete schon früher als üblich, und zwar um 20:00 Uhr MEZ.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0655 +0,2% 1,0636 1,0622 -6,3% EUR/JPY 141,54 +0,1% 141,40 141,03 +8,1% EUR/CHF 1,0745 +0,0% 1,0728 1,0721 -4,4% EUR/GBP 0,8814 -0,0% 0,8815 0,8805 +4,9% USD/JPY 132,83 -0,1% 132,91 132,79 +15,4% GBP/USD 1,2089 +0,2% 1,2068 1,2062 -10,7% USD/CNH 6,9646 -0,2% 6,9753 6,9960 +9,6% Bitcoin BTC/USD 16.863,17 +0,2% 16.835,83 16.827,65 -63,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich mit leichten Abgaben und gab damit die Vortagesgewinne weitgehend wieder ab. Der Dollar-Index verlor 0,1 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,19 79,56 +0,8% +0,63 +16,6% Brent/ICE 84,51 83,92 +0,7% +0,59 +16,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Deutlich aufwärts ging es mit den Ölpreisen. Die Notierungen von Brent und WTI gewannen bis zu 3,7 Prozent. Beobachter verwiesen auf den ungewöhnlich drastischen Kälteeinbruch in Teilen der USA. Daneben befeuerte der stellvertretende russische Ministerpräsident Befürchtungen einer Angebotsverknappung mit der Aussage, dass Russland im kommenden Jahr seine tägliche Fördermenge um 500.000 Barrel auf 700.000 reduzieren könnte. Er reagierte damit auf den von der EU beschlossenen Preisdeckel für russisches Öl.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.805,40 1.798,20 +0,4% +7,20 -1,3% Silber (Spot) 24,07 23,73 +1,5% +0,35 +3,3% Platin (Spot) 1.031,65 1.026,50 +0,5% +5,15 +6,3% Kupfer-Future 3,86 3,80 +1,6% +0,06 -12,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis holte die Vortagesverluste teilweise auf und kletterte wieder knapp an die Marke von 1.800 Dollar. Die veröffentlichten Inflationsdaten hätten zwar einen Rückgang gezeigt, gleichwohl dürfte die US-Notenbank mit ihren Zinserhöhungen fortfahren, hieß es.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

INNENPOLITIK USA

- Der US-Kongress hat den neuen Jahreshaushalt mit rund 45 Milliarden Dollar (rund 42 Milliarden Euro) neuen Hilfszahlungen an die Ukraine gebilligt. Nach dem Senat verabschiedete am Freitag auch das Repräsentantenhaus den Gesetzentwurf für das Haushaltsjahr 2023 mit einem Gesamtumfang von 1,7 Billionen Dollar. Damit wurde eine als Shutdown bekannte Haushaltssperre verhindert. Präsident Joe Biden muss das Gesetz noch mit seiner Unterschrift in Kraft setzen.

-Die im November bei der Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Arizona unterlegene republikanische und von Ex-Präsident Donald Trump unterstützte Kandidatin Kari Lake ist mit ihrem Einspruch zum Wahlergebnis gescheitert.

SCHNEESTURM USA

47 Tote in den USA, davon allein 25 im US-Bundesstaat New York - der "Schneesturm des Jahrhunderts" hat die USA am Weihnachtswochenende schwer getroffen. Die extremen Wetterbedingungen führten dazu, dass die Temperaturen am Wochenende in ingesamt 48 Bundesstaaten unter den Gefrierpunkt sanken. Durch großflächige Stromausfälle, unpassierbar gewordene Straßen und gestrichene Flüge wurden die Reisepläne von Millionen US-Bürgern über Weihnachten durchkreuzt. An zahlreichen Flughäfen herrschte Chaos. Laut der Website Flightaware.com wurden in den vergangenen Tagen mehr als 15.000 US-Flüge gestrichen, am Montag fielen erneut mindestens 2.600 US-Flüge aus.

ITALIEN

Das erste Haushaltsgesetz der rechtsgerichteten Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat eine wichtige Hürde genommen. Am Freitagabend stimmte das Abgeordnetenhaus mit 221 zu 152 Stimmen für den Entwurf, der unter anderem von Maßnahmen in Milliardenhöhe gegen die Auswirkungen der hohen Inflationsrate bestimmt ist. Melonis Regierung hatte den Haushaltsentwurf mit einer Vertrauensfrage verknüpft, er muss nun noch die zweite Parlamentskammer passieren.

UKRAINE-KRIEG

Die Ukraine will den Ausschluss Russlands als ständiges Mitglied aus dem UN-Sicherheitsrat beantragen. "Morgen werden wir offiziell unseren Standpunkt darlegen", sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am späten Sonntagabend im ukrainischen Fernsehen.

NORDKOREA / SÜDKOREA

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben mehrere Drohnen über die innerkoreanische Grenze fliegen lassen und Südkorea damit zu Warnschüssen veranlasst.

CORONA-PANDEMIE

Führende Gesundheitsexperten sehen die Corona-Pandemie in Deutschland vor dem Ende. "Ich rechne fest damit, dass die Pandemie jetzt zunehmend ausläuft", sagte der Intensivmediziner Christian Karagiannidis dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

CHINA / TAIWAN

Bei einer großangelegten Militärübung in der Nähe von Taiwan hat China nach Angaben des taiwanischen Verteidigungsministeriums am Wochenende mehr als 70 Kampfflugzeuge eingesetzt. 47 der Flugzeuge seien in die Luftraumüberwachungszone der Insel eingedrungen, teilte das Ministerium in am Montag im Onlinedienst Twitter mit.

SERBIEN

Angesichts von Spannungen im Kosovo hat die serbische Regierung die Armee in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Präsident Aleksandar Vucic habe "höchste Kampfbereitschaft" angeordnet, erklärte der serbische Verteidigungsminister Milos Vucevic am Montagabend.

GASSPEICHER DEUTSCHLAND

Angesichts milder Temperaturen ist der Gasspeicherstand in Deutschland auch an Heiligabend weiter gestiegen. Wie aus Daten des europäischen Speicherverbands GIE vom Montag hervorgeht, erhöhte sich die vorgehaltene Menge am Samstag um 0,37 Prozentpunkte auf 87,84 Prozent. Dies war der vierte Anstieg in Folge.

ENERGIESOLI DEUTSCHLAND

Die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, fordert, im kommenden Jahr einen Energie-Soli zur Finanzierung der Preisbremsen einzuführen. "Der Energie-Soli kann auch 2023 noch eingeführt werden. In den vielen Krisen der vergangenen Jahre hat die Politik gelernt, viel schneller Gesetze zu machen", sagte Schnitzer der Rheinischen Post. Der Energie-Soli würde dem Staat rund 12 bis 13 Milliarden Euro an Mehreinnahmen bringen, wenn er diesen so hoch ansetze wie den bisherigen Soli, so Schnitzer.

GESUNDHEITSSYSTEM DEUTSCHLAND

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will per Gesetz verbieten, dass Finanzinvestoren Arztpraxen übernehmen. "Ich schiebe einen Regel davor, dass Investoren mit absoluter Profitgier Arztpraxen aufkaufen", kündigte Lauterbach in der Bild am Sonntag an. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (gkv) sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) reagierten positiv auf den Vorstoß.

GETREIDEERNTE UKRAINE

In der Ukraine ist die Getreideernte in diesem Jahr nach Schätzungen infolge des russischen Angriffskriegs um rund 40 Prozent zurückgegangen. Bis zum Jahresende werde ein Ernteertrag von "65 bis 66 Millionen Tonnen" erwartet, erklärte der Chef des ukrainischen Getreideverbands, Sergij Iwaschtschenko, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Im vergangenen Jahr hatte der Ertrag noch eine Rekordmenge von 106 Millionen Tonnen erreicht. Der Hauptgrund für den Rückgang sei der Krieg, erklärte Iwaschtschenko. Die Ukraine zählt zu den größten Getreideexporteuren der Welt.

ISRAEL

Der designierte israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will am Donnerstag seine neue Regierung im Parlament vorstellen.

HELLA

Der Autozulieferer verliert im kommenden Frühjahr zwei Geschäftsführer. Der Vertrag mit Björn Twiehaus, Geschäftsführer Elektronik, werde auf dessen Wunsch zum Ablauf des 31. März 2023 beendet, teilte die Hella GmbH & Co. KGaA mit. Bereits zuvor habe sich der Gesellschafterausschuss mit Lea Corzilius, Geschäftsführerin Lifecycle Solutions und Personal, auf deren Wunsch auf eine Beendigung ihres Geschäftsführervertrages zum Ablauf des 30. April geeinigt.

COMPLEO CAHRGING

Der Ladetechnikspezialist darf sich in Eigenverwaltung sanieren. Das Amtsgericht Dortmund gab den am 20. Dezember eingereichten Anträgen des Unternehmens auf Eröffnung eines (vorläufigen) Eigenverwaltungsverfahrens statt, wie die Compleo Charging Solutions AG mitteilte. Zum vorläufigen Sachwalter für die AG und die Tochtergesellschaft Compleo Charging Technologies GmbH bestellte das Gericht den Rechtsanwalt Martin Lambrecht. Die übrigen Tochtergesellschaften sind derzeit nicht davon betroffen.

ROCHE

hat in den USA die Zulassung für sein Krebsmedikament Lunsumio erhalten. Die Gesundheitsbehörde FDA ließ Lunsumio zur Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem follikulärem Lymphom - einer Form von Non-Hodgkin-Lymphom - zu, die zuvor mindestens zwei andere Therapien erhalten haben, wie die Roche Holding AG mitteilte.

