INSOLVENZEN/KLINIKEN - Deutschlands Kliniken werden nach Einschätzung der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) 2023 von einer Pleitewelle erfasst. "Auf unsere Kliniken rollt 2023 eine Insolvenzwelle zu, die sich kaum mehr stoppen lässt", sagte Verbandschef Gerald Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Schaden für die medizinische Versorgung werde 2023 in vielen Regionen sichtbar werden, betonte er und verwies auf das aktuelle Krankenhaus-Barometer des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI). Danach rechnen 59 Prozent der Kliniken 2022 mit roten Zahlen (Vorjahr 43 Prozent). 56 Prozent der Krankenhäuser erwarten für 2023 eine weitere Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation. (RND)

ARZNEIIMPORTE - Angesichts von Lieferengpässen bei Arzneimitteln ruft die Ärztegewerkschaft Marburger Bund die Bundesregierung zu einem grundlegenden Umsteuern bei Medizinimporten auf. "Für Versorgungssicherheit braucht es deutlich mehr Transparenz und ganz neue Lieferketten für Medikamente und deren Grundstoffe: Weg von der Abhängigkeit von chinesischen und indischen Produzenten, hin zum Ausbau der Medikamentenfertigung in der EU", sagte die Vorsitzende des Marburger Bundes, Susanne Johna, dem Spiegel. "Hier ist nicht nur der Gesundheitsminister, hier ist auch der Wirtschaftsminister gefragt." (Der Spiegel)

KRANKENSTAND - Deutschlands Beschäftigte waren 2021 insgesamt an 697,9 Millionen Arbeitstagen krankgeschrieben, berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf einen Bericht von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Insgesamt seien die Beschäftigten inklusive von Kurzkrankschreibungen im Schnitt 17 Arbeitstage krank gewesen. Dadurch sei es zu einem Produktionsausfall von 89 Milliarden Euro gekommen. Jeder Arbeitsunfähigkeitstag kostete im Schnitt 128 Euro an Produktionsausfall. (Bild-Zeitung)

CHINA/AUTOHERSTELLER - Die internationalen Autohersteller haben eine stille, aber konzertierte Aktion gestartet, um ihre Abhängigkeit von Chinas weit verzweigtem Netzwerk von Komponentenherstellern zu verringern, sagen Branchenmanager und Lieferketten-Experten. "Es findet ein umfassendes Umdenken in der Logistik statt", sagte Ted Cannis, ein leitender Manager bei Ford. "Die Lieferkette wird der Schwerpunkt dieses Jahrzehnts sein." Ausgelöst wurde diese Entwicklung durch Chinas Null-Covid-Politik, aber auch durch die längerfristige Sorge über eine politische, den Handel bedrohende internationale Entflechtung der Beziehungen zu China ähnlich wie in Russland. (Financial Times)

BLACKOUTS/EU - Nach Ansicht der österreichischen Regierung wird es schon bald großflächige Stromausfälle in der Europäischen Union geben. "Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Blackout in Teilen der Europäischen Union in naher Zukunft eintritt, ist sehr groß. Die Frage ist nicht, ob er kommt, sondern wann er kommt", sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) der Welt. Das Risiko für einen flächendeckenden Stromausfall habe sich durch den Ukraine-Krieg noch einmal deutlich erhöht. "Für Putin sind Hackerangriffe auf die westliche Stromversorgung ein Mittel der hybriden Kriegsführung. Wir sollten nicht so tun, als ob das nur Theorie wäre. Wir müssen uns in Österreich und in Europa auf Blackouts vorbereiten." (Welt)

CO2-TECHNOLOGIEN - Ottmar Edenhofer, Direktor und Chef-Ökonom am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, fordert die Bundesregierung dazu auf, Technologien zur Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre dringend zu fördern. "Deutschland benötigt eine konsistente Innovationsstrategie beim Wasserstoff und bei den negativen Emissionstechnologien, beides sollte im nächsten Jahr hoch auf der Agenda stehen", sagte Edenhofer der Rheinischen Post. "Speziell bei den Negativ-Emissionen ist es wichtig, jetzt anzufangen, denn wir werden der Atmosphäre in großem Maßstab Kohlendioxid entziehen müssen, um es zu nutzen oder zu speichern", sagte Edenhofer. (Rheinische Post)

KERNFUSION - Die FDP will Deutschland zu einem Vorreiter bei der Nutzung der Kernfusion machen. "Es wäre doch toll, wenn der erste Kernfusionsreaktor, der Strom für Unternehmen und Haushalte produziert, in Deutschland gebaut wird. Das muss unser Ziel sein", sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr der Augsburger Allgemeinen. Deshalb schlage er der Ampel-Koalition vor, gesetzgeberisch die Möglichkeiten für die Entwicklung der Kernfusion zu legen. (Augsburger Allgemeine)

EU-US-DATENABKOMMEN - Der österreichische Datenschützer Max Schrems erwägt eine Klage gegen ein neues EU-US-Datenabkommen. Schrems kritisiert im Interview mit dem Handelsblatt die Pläne der EU-Kommission für eine Neuregelung des europäisch-amerikanischen Datenverkehrs. Das von der Kommission eingeleitete Verfahren, das den USA ein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten bescheinigen soll, die aus der EU an Unternehmen in den USA übermittelt werden, sei "eine bewusste Verletzung rechtsstaatlicher Prinzipien und eine Missachtung des Europäischen Gerichtshofs". (Handelsblatt)

TARIFVERHANDLUNGEN - Der Tarifexperte Thorsten Schulten rechnet mit mehr Konflikten bei Tarifverhandlungen im nächsten Jahr. "So wie sich die Gewerkschaften derzeit aufstellen, gehe ich davon aus, dass die Konflikte wieder härter werden", sagte der Leiter des Tarifarchivs des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung im Interview mit nd.DerTag. (nd.DerTag)

FLUGGESELLSCHAFTEN - Das Luftfahrt-Bundesamt (LBA) hat in diesem Jahr bislang in 25 Fällen Bußgelder gegen Fluggesellschaften verhängt, die Ticketkosten für stornierte Flüge nicht fristgerecht zurückgezahlt haben. Das teilte eine Sprecherin der Behörde dem Handelsblatt mit. Im Vorjahr waren es demnach 127 Bescheide. (Handelsblatt)

