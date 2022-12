Leonteq erzielt Vergleich in einem Legacy-Rechtsfall und publiziert Business updateMarinomed Biotech erhält US-Patent für die Marinosolv-Technologie und investiert in eine Reihe neuer PatenteRoche hat in den USA die Zulassung für sein Krebsmedikament Lunsumio erhalten Compleo Charging - Der Ladetechnikspezialist darf sich in Eigenverwaltung sanieren Siemens Energy kauft bis zu 130 Mio EUR Aktien zurück Hella - Der Autozulieferer verliert im kommenden Frühjahr zwei Geschäftsführer Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank erarbeitet wurden. Obwohl wir sämtliche Angaben für verläßlich ...

