Der Luftfahrtzulieferer begründet den Verkauf der nicht zum Kerngeschäft zählenden Beteiligung mit dem Willen, sich strategisch weiter auf das Kerngeschäft Strukturteile für Flugzeuge zu fokussieren.Reinach - Der Luftfahrtzulieferer Montana Aerospace trennt sich von der Mehrheitsbeteiligung an der Maschinenbausparte. Die Beteiligung von 53 Prozent an der Alpine Metal Tech GmbH (AMT) und ihrer Tochtergesellschaften geht an ein Unternehmen im Besitz von Michael Tojner, dem Co-VR-Präsidenten von Montana Aerospace. Die Transaktion sei zu einer «attraktiven Bewertung» abgeschlossen worden...

