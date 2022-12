Es ist schon wieder so weit. Die Zeit "zwischen den Jahren" ist da, und damit auch für viele die Gelegenheit, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und Vorsätze für das neue Jahr zu fassen. So auch bei mir - herausgekommen sind folgende 3 Vorsätze mit Bezug auf meine Finanzen. 1. Seltener in mein Depot schauen Ohne groß darüber nachzudenken, schaue ich zu oft auf die Kursentwicklung der Aktien in meinem Depot. Zwei Klicks auf meinem Smartphone genügen und schon sehe ich, ob ich gerade auf ...

