Auch im Jahre 2023 kaufe ich so manche Dividendenaktie. An meinem Ansatz, in etwa zur Hälfte auf Dividenden und Growth-Aktien zu setzen, verändere ich nichts. Das ist die Konstante, die mich voraussichtlich weite Teile meines Investorenlebens begleitet. Allerdings habe ich eine spezielle Dividendenaktie noch zu Anfang des Jahres 2023 ins Auge gefasst: BB Biotech (WKN: A0NFN3). Bei der schweizerischen Beteiligungsgesellschaft stocke ich meine bisherige Aktienposition auf. Vor ca. vier Jahren habe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...