Experten sehen Corona-Pandemie in Deutschland vor dem Ende

Führende Gesundheitsexperten sehen die Corona-Pandemie in Deutschland vor dem Ende. "Ich rechne fest damit, dass die Pandemie jetzt zunehmend ausläuft", sagte der Intensivmediziner Christian Karagiannidis dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Virologe Christian Drosten sieht bei Corona hierzulande schon eine "erste endemische Welle", wie sie unter anderem bei der saisonal auftretenden Grippe üblich ist. "Nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei", sagte Drosten dem Tagesspiegel. Die Immunität in der Bevölkerung werde nach diesem Winter so breit und belastbar sein, dass das Virus im Sommer kaum noch durchkommen könne.

Lauterbach will Finanzinvestoren Kauf von Arztpraxen verbieten

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will per Gesetz verbieten, dass Finanzinvestoren Arztpraxen übernehmen. "Ich schiebe einen Regel davor, dass Investoren mit absoluter Profitgier Arztpraxen aufkaufen", kündigte Lauterbach in der Bild am Sonntag an. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (gkv) sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) reagierten positiv auf den Vorstoß.

Bericht: Enttarnter Spion beim BND könnte Lageberichte zu Ukraine verraten haben

Der vergangene Woche enttarnte mutmaßliche BND-Doppelagent könnte laut Medienberichten geheime Informationen zur Lage in der Ukraine an Russland verraten haben. Das berichteten NDR und WDR. Weiter hieß es unter Berufung auf Informationen aus Sicherheitskreisen, dass der Beamte möglicherweise erpresst worden sei. Der Generalbundesanwalt oder der Auslandsgeheimdienst BND wollten sich dem Bericht zufolge nicht dazu äußern. Beide verwiesen lediglich auf ihre Pressemitteilungen vom vergangenen Donnerstag.

Ukraine will Ausschluss Russlands aus UN-Sicherheitsrat beantragen

Die Ukraine will den Ausschluss Russlands als ständiges Mitglied aus dem UN-Sicherheitsrat beantragen. "Morgen werden wir offiziell unseren Standpunkt darlegen", sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba im ukrainischen Fernsehen. "Wir haben eine sehr einfache Frage: Hat Russland das Recht, ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates zu bleiben und überhaupt in den Vereinten Nationen zu sein?" "Wir haben eine überzeugende und begründete Antwort: Nein, das hat es nicht", fügte er hinzu. Laut Kuleba wird die Frage bereits in Diplomatenkreisen diskutiert.

Serbiens Armee wegen Spannungen im Kosovo in Alarmbereitschaft

Angesichts von Spannungen im Kosovo hat die serbische Regierung die Armee in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Präsident Aleksandar Vucic habe "höchste Kampfbereitschaft" angeordnet, erklärte der serbische Verteidigungsminister Milos Vucevic. Zuvor hatte Armeechef Milan Mojsilovic bereits erklärt, er sei angesichts der "komplizierten Lage" von Vucic an die Grenze zum Kosovo entsandt worden.

Laut Musk rund hundert Starlink-Terminals im Iran im Einsatz

Im von Internet-Sperren der Behörden betroffenen Iran sind nach den Worten von SpaceX-Chef Elon Musk inzwischen fast hundert Starlink-Internetterminals im Einsatz. "Wir nähern uns 100 aktiven Starlinks im Iran", schrieb Musk im Onlinedienst Twitter. Der Milliardär hatte im September angekündigt, seinen Satelliten-Internetdienst auch im Iran anzubieten.

Netanjahu will am Donnerstag neue israelische Regierung vorstellen

Der designierte israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will am Donnerstag seine neue Regierung im Parlament vorstellen. Die Knesset werde in einer Sondersitzung über das neue Kabinett abstimmen, teilte Parlamentssprecher Yariv Levin mit. Netanjahu hatte am Mittwochabend kurz vor Ablauf einer Frist zur Bildung einer neuen Regierung Vollzug gemeldet.

Seoul: Nordkorea lässt Drohnen über innerkoreanische Grenze fliegen

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben mehrere Drohnen über die innerkoreanische Grenze fliegen lassen und Südkorea damit zu Warnschüssen veranlasst. Das erste "unbemannte nordkoreanische Luftfahrzeug" sei um den Luftraum von Gimpo in der Provinz Gyeonggi entdeckt worden, teilte der südkoreanische Generalstab mit. Insgesamt seien mehrere Drohnen in Südkoreas Luftraum der Grenzregionen rund um die Provinz Gyeonggi eingedrungen. Seoul feuerte daraufhin Warnschüsse ab und setzte Kampfjets und Kampfhubschrauber ein.

China setzt bei Militärübung nahe Taiwan mehr als 70 Kampfflugzeuge ein

Bei einer großangelegten Militärübung in der Nähe von Taiwan hat China nach Angaben des taiwanischen Verteidigungsministeriums am Wochenende mehr als 70 Kampfflugzeuge eingesetzt. 47 der Flugzeuge seien in die Luftraumüberwachungszone (ADIZ) der Insel eingedrungen, teilte das Ministerium im Onlinedienst Twitter mit. Unter den Kampfjets seien auch sechs Kampfflugzeuge vom Typ SU-30 gewesen, die zu den modernsten Chinas gehörten.

Trump-Anhängerin Kari Lake scheitert mit Wahlanfechtung in US-Bundesstaat Arizona

Die im November bei der Gouverneurswahl im US-Bundesstaat Arizona unterlegene republikanische und von Ex-Präsident Donald Trump unterstützte Kandidatin Kari Lake ist mit ihrem Einspruch zum Wahlergebnis gescheitert. Das Gericht habe keine "eindeutigen und überzeugenden Beweise für ein Fehlverhalten" gefunden, das sich auf das Wahlergebnis im November ausgewirkt hätte, wie Lake zuvor behauptet hatte, sagte Richter Peter Thompson in seiner Entscheidung, die der Nachrichtenagentur AFP vorlag.

Japan/Einzelhandelsumsatz Nov +2,6% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Nov +2,4% gg Vj

Japan/Arbeitslosenquote Nov 2,5% (PROG: 2,5%)

