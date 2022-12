DJ ENERGIE-BLOG/Gasspeicherstände steigen in Deutschland weiter

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zur Energieversorgung und -sicherheit in Deutschland:

Gasspeicherstände steigen in Deutschland weiter

Die Speicherstände der deutschen Gasspeicher sind in den vergangenen Tagen konstant gestiegen und gut gefüllte Gasspeicher bedeuten nach Angabe der Bundesnetzagentur Versorgungssicherheit für 2023. "Deutschland speichert seit fünf Tagen wieder Gas ein", erklärte der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. "Das milde Wetter, damit niedrigere Verbräuche, mehr Windenergie, damit weniger Gasverstromung und geringere Exporte nach Frankreich haben uns geholfen." Nach Angaben des europäischen Speicherverbands GIE stieg der Speicherstand vom Sonntag zum Montag um 0,38 Prozent auf 88,22 Prozent. Seit Donnerstag hat Deutschland demnach unter dem Strich kein Gas mehr ausgespeichert. In vielen anderen EU-Ländern war ein ähnlicher Trend zu beobachten, in Deutschland stiegen die Speicherstände jedoch überdurchschnittlich.

