Die in den vergangenen Jahren meist relativ erfolgsverwöhnten Anteilseigner der Deutschen Post hatten in diesem Jahr eher wenig Grund zur Freude. Denn mit dem Kurs des Bonner Logistikriesen ging es in einem ohnehin schwachen Marktumfeld bergab. Nun richten sich die Blicke auf das kommende Börsenjahr. Was ist dann drin für die Deutsche Post?

Den vollständigen Artikel lesen ...