Linz/Frankfurt (ots) -Das Fachmagazin "Telecom Handel" hat die deutschen Fachhändler zur Leserwahl über die besten Smartphones des Jahres 2022 aufgerufen. Zur Wahl standen alle Anbieter von Apple über Samsung bis Xiaomi. Knapp 500 Händlerinnen und Händler haben sich an der Wahl beteiligt und Schulnoten in insgesamt 17 Kategorien vergeben. Zur Bewertung standen Eigenschaften wie Preis-Leistungs-Verhältnis, geringe Fehleranfälligkeit, Bedienbarkeit oder Nachhaltigkeit.Während die Oberklasse mit dem iPhone 13 fest in der Hand von Apple ist, kann sich emporia im Bereich der Senioren-Smartphones nach 2021 auch im Jahr 2022 neuerlich als bester Hersteller in diesem Segment behaupten und den ersten Platz sichern. Boris Boden, stv. Chefredakteur von "Telecom Handel", schreibt: "Die Österreicher zeigen, dass auch kleine Hersteller mit Engagement im Konzert der Großen mithalten können."Eveline Pupeter, Alleineigentümerin und Geschäftsführerin von emporia: "Diese Auszeichnung ist besonders hoch zu bewerten, da an der Wahl ausschließlich Expertinnen und Experten teilnehmen, die den Überblick über alle Produkte haben. Ich freue mich riesig, der Erfolg gebührt meinem gesamten Team."Pressekontakt:Walter DeilUnternehmenssprecher emporia Telecom+43 670 7010 322www.emporiamobile.comOriginal-Content von: emporia Telecom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106450/5402959