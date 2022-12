Köln (ots) -Silvesterabend, kurz vor Knall: Bettina und Martin werden gemeinsam durch einen technischen Defekt in einer Bankfiliale eingeschlossen. Ausgerechnet nachts, ausgerechnet am Silvesterabend, eine halbe Stunde vor dem Jahreswechsel. Im WDR-Film "Kurzschluss" geraten Anke Engelke und Matthias Brandt in diese scheinbar ausweglose Situation und versuchen, sich rechtzeitig zum Jahreswechsel aus dieser misslichen Lage zu befreien. Anke Engelke und Matthias Brandt stehen für das 30-minütige Kammerspiel zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera. Das Buch stammt von Claudius Pläging und Max Bierhals, Regie führte Erik Haffner.Das Kammerspiel "Kurzschluss" ist am 30. Dezember 2022 bereits ab 17 Uhr in der ARD Mediathek zu sehen, um 23.30 Uhr dann im Ersten. Das Erste zeigt den Film am 31. Dezember 2022 noch einmal um 19.30 Uhr, das WDR Fernsehen an Silvester bereits um 16.10 Uhr."Kurzschluss" ist eine Produktion der bildundtonfabrik (Executive Producing: Jule Everts, Philipp Käßbohrer, Matthias Murmann) im Auftrag des WDR für Das Erste (Redaktion WDR: Leona Frommelt).Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de. Für akkreditierte Journalist:innen steht der Film vorab im Vorführraum der WDR-Presselounge zur Ansicht bereit.Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5402996