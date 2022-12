München (ots) -Nach Ansicht des ADAC wird das letzte Wochenende des Jahres überwiegend ruhig auf Deutschlands Autobahnen verlaufen. Aufgrund der Weihnachtsferien wird sich der Berufsverkehr am Freitag in Grenzen halten. Am Samstag, 31. Dezember (Silvester), sind viele auf dem Weg zur Silvesterfeier oder in den Skiurlaub. Lange Staus dürften aber dennoch ausbleiben. Belastet sind vorwiegend die alpennahen Fernreiserouten. Anders sieht es am Sonntag, 1. Januar, aus. Vor allem am Nachmittag sind Staus zu erwarten. In Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen enden die Ferien, für viele Wintersportler endet der Weihnachtsurlaub.Das sind die wichtigsten Staustrecken (beide Richtungen):- A 1 Köln - Dortmund - Bremen - Hamburg- A 2 Dortmund - Hannover - Braunschweig - Berlin- A 3 Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau- A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Dresden- A 5 Hattenbacher Dreieck - Karlsruhe- A 6 Heilbronn - Nürnberg- A 7 Hamburg - Hannover und Würzburg - Füssen/Reutte- A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg- A 9 München - Nürnberg- A 10 Berliner Ring- A 24 Hamburg - Berlin- A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen- A 81 Stuttgart - Singen- A 93 Inntaldreieck - Kufstein- A 95 /B 2 München - Garmisch-Partenkirchen- A 99 Umfahrung MünchenEtwas mehr Fahrzeit sollte auf den Fernstraßen in die Wintersportgebiete, darunter der Tauernautobahn, Brenner- und Gotthard-Route, eingeplant werden. An den Grenzen ist mit Wartezeiten zu rechnen. Schwerpunkte der Kontrollen sind dabei die Hauptgrenzübergänge an den Autobahnen.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5403009