NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Die Angebotslage für die iPhone-Pro-Modelle bessere sich langsam, wobei sich die Lieferzeiten in China weiter verkürzten, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die meisten Modelle seien nun in allen Regionen, einschließlich China, erstmals seit der Produkteinführung zur Abholung in den Läden verfügbar./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.12.2022 / 05:14 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.12.2022 / 05:14 / EST

US0378331005