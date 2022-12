Baden-Baden (ots) -Jubiläumsfolge der Musik- und Unterhaltungsshow mit Moderator Andy Borg / u. a. mit Patrick Lindner und Eric Philippi / 1.1.23 um 20:15 Uhr / SWR Fernsehen und ARD MediathekAndy Borg freut sich über ein Jubiläum der besonderen Art: Der SWR Moderator präsentiert die 50. Ausgabe seiner Musik- und Unterhaltungsshow "Schlager-Spaß mit Andy Borg". Ausgestrahlt wird sie am 1. Januar 2023 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Sie ist danach auch in der in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg/) zu sehen. Die von Andy Borg präsentierte Musik- und Unterhaltungssendung "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im SWR Fernsehen gibt es seit Dezember 2018. Gäste der 50. Ausgabe sind u. a. Patrick Lindner, Eric Philippi, Tokio Spitzbuam, Bonny Tones, Zellberg Buam, Landfunk Tirol, Tina Rainford und die Althistorische Narrenzunft Offenburg. "Schlager-Spaß mit Andy Borg" startet mit der 50. Ausgabe in sein fünftes volles Jahr. Weitere neue Ausgaben sind für den Jahresverlauf geplant.SWR Intendant Kai Gniffke: Den Menschen eine Auszeit vom Alltag ermöglichenDer Intendant des SWR, Kai Gniffke, sagt: "Andy Borg gelingt es mit dem Schlager-Spaß auf seine ganz unvergleichliche Art, die Herzen der Menschen zu erreichen, sie zu unterhalten und musikalisch zu begeistern. Mit der Mischung aus zwei Stunden Musik und guter Laune ist der Schlager-Spaß eine der beliebtesten und erfolgreichsten Unterhaltungsendungen des SWR - die weit über den Südwesten hinaus gesehen und geschätzt wird." Und weiter: "Zu unserem öffentlich-rechtlichen Auftrag gehören Nachrichten und Dokumentationen ebenso wie Unterhaltungs- und Musiksendungen. Den Menschen eine Auszeit vom Alltag zu ermöglichen, ihnen eine Freude zu machen, das ist in diesen bewegten Zeiten wichtig wie verlässliche Information. Diesem Auftrag fühlt sich der SWR verpflichtet."Andy Borg: "Die schönste Zugabe meines Fernsehlebens"Andy Borg freut sich über das Jubiläum am ersten Tag des neuen Jahres: "Die schönste Zugabe meines Fernsehlebens ist der Schlager-Spaß. Er ist mit diesem Team um mich herum und vor allem mit den wunderbaren Zuschauerinnen und Zuschauern genau meine Kragenweite und für mich maßgeschneidert", betont der SWR Moderator: "Und dass wir alle, die Menschen daheim an den Bildschirmen und wir hier in der Weinstube Monat für Monat, Folge für Folge so viel Schlager-Spaß haben, das geht auch nur, weil wir unsere treuen Zuschauerinnen und Zuschauer haben."Mit Freunden gemeinsam in der WeinstubeZum Konzept der Sendung erklärt Andy Borg: "Wenn man mit Freunden gemütlich in der Stube zusammensitzt, ist das eine ganz besondere Atmosphäre. Beim Schlager-Spaß genieße ich diese Nähe und diesen Charme. Im Dezember 2018 sind wir beim SWR das erste Mal mit dem Schlager-Spaß auf Sendung gegangen. Unglaublich, dass das schon wieder so lang her ist. Auch in der 50. Folge steckt noch genau jener Andy drin, der einfach nur Freude daran hat, andere Menschen mit Musik zu unterhalten. Wir teilen dieselbe Leidenschaft: Meine Gäste in der Weinstube und alle, die so treu an den Bildschirmen dabei sind. Deshalb sage ich Danke."Bundesweite Fangemeinde und Bühne auch für junge Talente"Schlager-Spaß mit Andy Borg" hat über den Südwesten hinaus eine überaus treue Fangemeinde. "Andy Borg wird mit seinem Schlager-Spaß bundesweit gesehen, die Sendung und ihr Moderator erfreuen sich überaus hoher Beliebtheitswerte", sagt Christian Kleinau, Leiter Show und Musik beim SWR. "Wir als SWR freuen uns über diesen Erfolg. Das bedeutet aber nicht Stillstand. Vielmehr entwickeln wir die Sendung kontinuierlich weiter. So gibt der 'Schlager-Spaß mit Andy Borg' verstärkt auch jungen Talenten und Nachwuchskünstlerinnen und Künstlern eine Bühne und Plattform", erläutert Christian Kleinau: "Diesen Weg werden wir 2023 fortsetzen.""Schlager-Spaß mit Andy Borg" am 21. Januar 2023Nach der 50. Ausgabe am 1. Januar 2023 wird es am 21. Januar 2023, 20:15 Uhr, eine weitere Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" geben. Gäste sind dann u. a. Mitch Keller, Reiner Kirsten, Stefanie Hertel & Dirndl-Rock-Band, Eberhard Hertel, Amelie Ricca, die Original Willerthaler, Gitti & Erika sowie die Feuerwehr Baden-Baden. Zu sehen im SWR Fernsehen und danach auch in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg/).Sendungen"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 50. Ausgabe, 1. Januar 2023, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen, danach auch in der ARD Mediathek"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 21. Januar 2023, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen, danach auch in der ARD Mediathek