DJ BDEW lobt Anhebung der Gebotshöchstwerte um 25% bei Windenergie

BERLIN (Dow Jones)--Die Energiewirtschaft hat die Anhebung der Gebotshöchstwerte für den Ausbau der Windenergie an Land gelobt und gleichzeitig eine schnellere Bereitstellung neuer Fläche für den Ausbau gefordert. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) erklärte, dass die Bundesnetzagentur mit der Anhebung der Gebotshöchstwerte um 25 Prozent auf 7,35 Cent je Kilowattstunde die vom Gesetzgeber vorgegebene maximale Erhöhung vorgenommen habe und so eine höhere Beteiligung bei den Ausschreibungsverfahren anstrebe. Zuvor hatte die Ökostrom-Branche moniert, dass die Gebotshöchstwerte angesichts der gestiegenen Kosten zu niedrig seien und so dem Ausbau der erneuerbaren Energien im Weg stünden.

"Die heute bekannt gewordene Anhebung der Gebotshöchstwerte bei Erneuerbaren-Ausschreibungen sind eine gute Nachricht für den Erneuerbaren-Ausbau", sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. "Die Bundesregierung hat damit auf die aktuellen Marktentwicklungen reagiert und eine pragmatische, einfach umsetzbare Lösung für die Kostensteigerungen bei Windenergieanlagen vorgelegt."

Wichtig bei der gefundenen Lösung sei, dass vor Auktionsbeginn klar sei, wie hoch die Vergütung ausfallen wird. Damit erhielten Windparkprojektierer und ihre Banken nun die nötige Investitionssicherheit und könnten sich an den Auktionen beteiligen.

"Denn: Aus der Krise können wir uns nur herausinvestieren. Jede zusätzliche erneuerbare Kilowattstunde kann einen Beitrag leisten, um die Energiepreise zu senken und die Versorgung zu sichern", sagte Andreae.

Laut BDEW waren die signifikanten Kostensteigerungen bei Rohstoffen und die höheren Zinsen Gründe dafür, dass viele hundert Megawatt an genehmigten Windenergieprojekten sich nicht an Ausschreibungen beteiligt hätten und infolgedessen die letzten beiden Ausschreibungen bei Windenergieanlagen unterzeichnet waren.

Die Anhebung der Gebotshöchstwerte allein reicht dem Verband zufolge aber nicht aus, um den von der Bundesregierung angestrebten Ausbau der Windenergie zu erreichen.

"Noch wichtiger als die kurzfristig nötig gewordene Anpassung der Höchstwerte ist die zeitnahe Verfügbarkeit von Flächen, damit mehr genehmigte Projekte an den Ausschreibungen teilnehmen", sagte Andreae. Die Festlegung von verbindlichen Flächenzielen für die Windenergie an Land für die Bundesländer müsste daher wesentlich schneller kommen als bis Ende 2032.

Die von der Bundesregierung angestrebten 2 Prozent tatsächlich bebaubare Fläche des Bundesgebiets müssten bereits bis zum Jahr 2025 vollständig ausgewiesen sein, wenn die Bundesregierung die nötigen und parallel im EEG festgelegten Ausbauziele bis 2030 erreichen wolle.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/brb

(END) Dow Jones Newswires

December 27, 2022 06:49 ET (11:49 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.