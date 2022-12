Wien (www.fondscheck.de) - Lukas Stipkovich verstärkt ab sofort als Head of Research das Team des privaten Pensionskassen-Mischfonds Managed Profit Plus (ISIN AT0000A06VB6/ WKN A0MZM1) (kurz: MPP), so die Experten von "FONDS professionell".Gregor Nadlinger freue sich als hauptverantwortlicher Absolute-Value-Fondsmanager sehr über diesen Zugewinn und meine: "Lukas startete nach seinem Studium 1990 bei der Girozentrale und Sparinvest in Wien. Sein Weg führte ihn über SBC Warburg in London über diverse Seniorpositionen bei CAIB, ABN Amro und RBS. Lukas verfügt über mehr als 30 Jahre einschlägige Erfahrungen im Investment Banking und Asset Management." Franz Weber meine als geschäftsführender Gesellschafter: "Lukas passt sehr gut in das Team der Advisory, die sich als Plattform für erfolgreiche Fondsmanager am Markt platziert hat und dieses Geschäftsmodell heute zu einhundert Prozent fokussiert betreibt." (27.12.2022/fc/n/p) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...