Nachlese Podcast Freitag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/3765/ , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - in der Vorweihnachtsfolge ging es u.a. um meinen Sprung mit Uschi Profanter über die 20.000er-Tage-Marke genau zu Weihnachten sowie Applaus für die Erste Group: Letztere hat am 23.12. die 12-Mrd,-Grenze beim Handelsvolumen übertroffen, sie schafft das traditionell in den letzten Tagen des Jahres. - und': wir outeten die Sieger der 10. Vergabe unseres Finanzblogger-Awards, heuer VBV Smeil Alps 2022: EAM mit Paul Severin und Wolfgang Matejka. Mehr dazu im http://www.boerse-social.com/magazine . - ABC Audio Business Chart #7: Weihnachten - ein Blick zurück, ein Blick nach vorne mit 5 Gründen für Optimismus ...

