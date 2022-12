Erfurt (ots) -"Mystic - Das Geheimnis von Kauri Point" (ZDF) 2. Staffel I Online-First im KiKA-Player und auf kika.dePremiere | Serie | Ausstrahlung montags bis donnerstags ab 20:10 UhrAuch in der 2. Staffel von "Mystic - Das Geheimnis von Kauri Point" warten viele Herausforderungen auf Issie und ihre Reiterclique. Wie schaffen sie es, die wunderbare Natur vor unachtsamen Tourist*innen zu schützen und das Rätsel um Issies Visionen zu lösen? Auf welches Unglück will Mystic sie in den Visionen hinweisen? Das sind die großen Fragen, auf die sie und ihre Clique Antworten suchen."KiKA LIVE" (KiKA): Sarah und Ben machen den Trendcheck für 2023 I Online-First im KiKA-Player und auf kika.dePremiere | Trend-Magazin | Ausstrahlung am 2. und 3. Januar um 20:00 Uhr2022 war ein Jahr zum Abhaken - aber 2023 wird richtig gut! Sarah und Ben schauen auf das neue Jahr und zeigen, worauf man sich freuen kann: langersehnte Kinofilme, Weltstars auf Tour in Deutschland, Games-Kracher und angesagte Modetrends. Dazu wollen die beiden wissen, welche Vorsätze sich Promis für 2023 vorgenommen haben."Tigerenten Club - Triple Clash" (SWR) I ab 7. Januar 2023 im KiKA-Player und auf kika.dePremiere | Show | Ausstrahlung samstags ab ab 20:10 Uhr"Triple Clash" - das ist die wohl härteste Herausforderung beim "Tigerenten Club" (SWR): Hier heißt es drei gegen einen, ein Team gegen Moderator Johannes Zenglein. In fünf Spielrunden sind die Fähigkeiten der Teilnehmenden gefragt. Wer erspielt sich die entscheidenden Vorteile und gewinnt das Finale?"Sesamstraße" (NDR) Geburtstagsfolge und viele weitere Inhalte | ab 6. Januar im KiKA-Player, in der KiKANiNCHEN-App und auf kikaninchen.de50. Geburtstag | Ausstrahlung am 8. Dezember um 17:25 UhrVor genau 50 Jahren startete die deutsche "Sesamstraße" (NDR) und prägt seitdem Generationen von Kindern. Um dieses Jubiläum gebührend zu feiern, gibt es imKiKA-Player, in der KiKANiNCHEN-App und auf kikaninchen.de eine große Auswahl an Angeboten rund um Elmo, Grobi und Co. "50 Jahre Sesamstraße: Die Geburtstagssendung" (NDR) kann bereits ab dem 6. Januar Online-First abgerufen werden. Daneben gibt es viele weitere Abenteuer wie "Ernie und Bert im Land der Träume" und "Eine Möhre für Zwei" (beide NDR) sowie eine vierteilige Doku-Reihe, in der prominente Geburtstagsgäste an ihre Kindheit mit der "Sesamstraße" erinnern."Anna und das wilde Wissen" (BR) I ab 16. Januar im KiKA-Player und auf kika.deWebclipsWarum sind Asseln Freunde der Finsternis? Wieso wechseln Frösche ihre Farbe, und welche Superkräfte hat das Gänseblümchen? Anna präsentiert Schlaubergerwissen in nur fünf Minuten."Club der magischen Dinge" (ZDF) Alle Folgen I ab 19. Januar Online-Only im KiKA-Player und auf kika.deSerieDie 16-jährige Kyra lebt das Leben eines ganz normalen Teenagers, bis eines Abends ein heller Lichtstrahl auftaucht und plötzlich ein altes Buch vor ihren Augen in der Luft schwebt. Als Kyra das Buch berührt, wird sie von magischer Energie durchflutet. Plötzlich kann sie Dinge sehen, von denen die Welt um sie herum erfüllt ist, und die bislang unsichtbar waren. Kyra ist zu einem Dreiling geworden, einem Wesen zwischen Mensch, Fee und Elfe.Streaming-Highlights und Neues in der KiKANiNCHEN-WeltMitmachen: "Sesamstraße"-Mitmach-Aktion zum 50. Geburtstag auf kikaninchen.deElmo und seine Freund*innen fragen sich, wie ihre Fans den großen Geburtstag feiern würden. Deshalb rufen sie Kinder dazu auf, kreativ zu werden und Bilder zu malen, wie sie sich das Fest mit Krümelmonster, Ernie und Bert und Co. vorstellen. Eingesendet werden können die Gemälde per Post oder als Upload auf den KiKA-Erwachsenenseiten vom 8. Januar bis 8. Februar 2023.Beschäftigungstipp: Neuer Aufruf bei "ENE MENE BU - und dran bist du" (KiKA)Ab sofort können Kinder ein tolles Bauernhofbild malen oder ein Steckschwein basteln und es an "ENE MENE BU" schicken. Mal- und Bastelaufrufe gibt es auf enemenebu.de (https://www.kikaninchen.de/ene-mene-bu/aufrufe/index.html) zu entdecken.Beschäftigungstipp: Druckvorlage für eine Kikaninchen-Messlatte auf kikaninchen.de"So klein war ich mal?" - Mit der Kikaninchen-Messlatte können ganz besondere Erinnerungen festgehalten werden. Die Bastelvorlage kann zu Hause ausgedruckt werden und mit Fotos, Handabdruck, Geburtsdatum oder Meilensteinstickern personalisiert werden.Beschäftigungstipp: "MACH MiT! im KiKA-Baumhaus" (KiKA): Gefühle zeigenAm 27. Januar wird im "KiKA Baumhaus" über Gefühle gesprochen. Singa bastelt dafür eine Gefühlsanzeige, auf der verschiedene Emotionen von Fidi abgebildet sind. Mit Haarklemme oder Wäscheklammer können Kinder anzeigen, wie sie sich gerade fühlen. Die Bastelvorlage steht auf kikaninchen.de zum Download bereit.Weitere Informationen und Fotos finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5403384