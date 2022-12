© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



In diesem Jahr wurden die globalen Märkte von der Rekordinflation beherrscht. Anleger investierten vor allem in Aktien, die von steigenden Preisen profitieren. Was kommt im nächsten Jahr auf uns zu?

"Der Inflationsanstieg war ein dominierendes - wenn nicht sogar das dominierende - Finanzmarktthema des Jahres 2022", zitiert CNBC aus einer Notiz von Wells Fargo. Aber welche Themen könnten in 2023 die Märkte dominieren? Analysten sehen folgenden Entwicklungen als die kommenden Mega-Themen:

Disinflation

Die Preise erreichen langsam ihren Höhepunkt. Verschiedene Investmentbanken schätzen daher, dass 2023 das Jahr der Disinflation sein wird. Wir sehen, dass die Inflation im vierten Quartal dieses Jahres ihren Höhepunkt erreicht hat und die Disinflation im nächsten Jahr den Ton angibt", so Morgan Stanley in seinem Bericht "2023 Global Economics Outlook".

Die Ölpreise würden sich stabilisieren und die globale Nahrungsmittelversorgung werde sich verbessern. Dies werde in Folge die Inflationsschocks von 2022 abschwächen, so die Bank.

Wells Fargo geht davon aus, dass sich die Inflation des weltweiten Verbraucherpreisindex von prognostizierten 7,2 Prozent in diesem Jahr auf 5,2 Prozent im Jahr 2023 "deutlich verlangsamen" werde. Europa, einschließlich Großbritannien, könnte jedoch eine Ausnahme bilden. So geht Wells Fargo davon aus, dass die Auswirkungen der Inflation und der steigenden Zinssätze dort "noch einige Zeit anhalten werden".

Schwächerer US-Dollar

Laut Morgan Stanley könnten sich die finanziellen Bedingungen im Jahr 2023 lockern. Die Analysten gehen davon aus, dass vier von elf Zentralbanken die Straffung der Geldpolitik im vierten Quartal dieses Jahres bereits beenden, die übrigen im ersten Quartal 2023.

Der Dollar-Index, der den Dollar im Vergleich zu seinen wichtigsten Konkurrenten abbildet, ist im bisherigen Jahresverlauf um rund 8,5 Prozent gestiegen. "Ein Ende der US-Zinserhöhungen und ein Ende des US-Wirtschaftswachstums sind Faktoren, die den erneuten Anstieg des US-Dollars bis Anfang nächsten Jahres beenden dürften", so Wells Fargo.

Demnach könnte der US-Dollar vom ersten Quartal 2023 bis Ende 2024 um 12,5 Prozent fallen, so die Analysten. Damit hätte er seine gesamten Gewinne aus diesem Jahr wieder verloren.

Chinas Comeback

Chinesische Aktien haben zwei "schmerzhafte" Jahre eines Bärenmarktes hinter sich, so Citi. Der MSCI China-Index ist in den 20 Monaten bis Oktober um 63 Prozent eingebrochen. Das Jahr 2023 könnte jedoch die Wiederbelebung des Marktes markieren, so die Bank. Sie spiegelt damit den Optimismus der Wall Street wider.

"Unserer Ansicht nach liegt die Erholung noch vor uns. Die Aktienmärkte werden wahrscheinlich im Laufe des Jahres 2023 Verbesserungen erleben", so die Citi-Analysten. Auch die Bank of America prognostiziert für China einen "starken Aufschwung" in der zweiten Jahreshälfte.

Auf der Suche nach einer langfristigen, überdurchschnittlichen Performance? Dann sollten Sie sich das innovative Five Lions Zertifikat anschauen. Es bündelt fünf absolute Top-Strategien in einem Wertpapier. Eine dieser Strategien ist normalerweise für Privatanleger nicht zugänglich - jetzt hier mehr erfahren!

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion