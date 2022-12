© Foto: Daniel Karmann - dpa



Die Halbleiter-Branche hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Längerfristig könnte es sich für Anleger durchaus lohnen, in sie zu investieren. Denn andere Branchen seien sehr abhängig von ihr, so Experten der Wall Street.

Die Bank of America (BofA) beschrieb den Halbleitereinbruch als den größten seit der Finanzkrise. Allerdings halte die US-Investmentbank die Sparte für vielversprechend. Staatliche Ausgaben für erneuerbare Energien sowie die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen kämen Halbleiter-Unternehmen zukünftig zugute.

"Es werden Investitionen in Höhe von rund 3,75 Billionen US-Dollar in globale, umweltbezogene Anwendungen erwartet. Eine globale Nachfrage in dieser Größenordnung hat es noch nie gegeben. Es ist mit einem Wachstum zu rechnen, das höher ist als das der Halbleiterindustrie in den letzten 20 Jahren", schreiben die Analysten der Bank of America in der Mitteilung.

Ähnlich wertet JPMorgan die Chancen für den Sektor. Laut der Analysten kann er den breiten Markt schlagen. Unter anderem weil "die Nachfrage nach Chips in den Bereichen Cloud, Rechenzentrum, Telekommunikation, Unternehmen und Auto bis 2023 konstruktiv" bleibe. Zu den Favoriten der Bank gehören Analog Devices, Marvell Technology, Globalfoundries und Microchip Technology.

Eine weitere Chip-Aktie, die es nicht nur Warren Buffett angetan, ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Die Deutsche Bank hat TSMC auf der Watchlist. "Inmitten des Trends der Deglobalisierung werden sich im Jahr 2023 wahrscheinlich zwei Ökosysteme innerhalb der Halbleiterindustrie entwickeln. Das eine wird sich um die USA drehen, das andere um China", schrieben die Analysten der Deutschen Bank in einem Bericht.

TSMC werde dabei eine wichtige Rolle spielen. TSMC stelle mehr als die Hälfte der weltweiten Halbleiter, die zu den modernsten überhaupt gehören, so die Deutsche-Bank-Analysten.

Doch es gibt auch Marktexperten, die noch vorsichtig bei Halbleiter-Aktien sind wie Liz Young. "Wir können keine zyklischen Werte wie etwa aus der Halbleiter-Branche kaufen, bis sie zurückgesetzt wurden", so die Anlagestrategin bei SoFi gegenüber CNBC. Sie warte noch, bis der Einbruch gänzlich vorüber ist.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion