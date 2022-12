Teamviewer findet so langsam wieder in die Spur zurück. Zuletzt gab es Rückenwind durch eine Neubewertung der Rating-Agentur MSCI. Dabei wurde Teamviewer von AA auf AAA hochgestuft und ist damit im Olymp angekommen. Anschließend hat Teamviewer nun endlich auch ein unsägliches Kapitel in der Firmengeschichte beendet, das zahlreichen Aktionären ein Dorn im Auge war. Die Börse jubelt!

Denn wie kürzlich bekannt wurde, haben die Göppinger mit dem englischen Fußballklub Manchester United eine Vertragsauflösung vereinbart. Bisher war Teamviewer Trikotsponsor bei den Briten. Gerüchten zufolge sollen dafür bis zu 55 Millionen Euro pro Jahr angefallen sein! Die Vertragsauflösung nimmt Teamviewer diesen Klotz nun vom Bein. Gleichzeitig hat auch Manchester United die Möglichkeit, sich nach einem eventuell zahlungskräftigeren Sponsor umzusehen.

Nach dieser Meldung schossen die Kurse regelrecht nach oben. Bis zu 10% lag die Teamviewer-Aktie ...

