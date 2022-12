DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen kommen etwas zurück - Luxusgüteraktien gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte bleiben auch am Dienstagmittag gut unterstützt, wenngleich sie von den Tageshochs zurückkommen. Der DAX legt um 0,4 Prozent auf 13.995 Punkten zu, der Euro-Stoxx-50 verbessert sich um 0,5 Prozent auf 3.837 Punkte. Die Nachrichtenlage ist dünn, allgemein wird zunächst mit einem impulsarmen Handel "zwischen den Jahren" gerechnet.

Die Corona-Lockerungen in China schreiten derweil voran. So hebt China ab dem 8. Januar die Quarantäne-Pflicht für Einreisende auf. Positiv wird hier an der Börse vermerkt, dass die Politik das Ende der Null-Covid-Politik stringent verfolgt und so das Wachstum schneller als erwartet einsetzen dürfte. Positiv reagiert darauf der Sektor der Luxusgüter-Hersteller in Europa, die Aktien von LVMH, Richemont, oder Kering steigen um bis zu 3 Prozent. Für Hugo Boss geht es 0,8 Prozent nach oben.

Da die Börse in London auf Grund eines Feiertages auch am Dienstag geschlossen bleibt, fehlen von dort die Umsätze wie auch Impulse. Gold kann sich oberhalb der Marke von 1.800 Dollar festsetzen und profitiert in dieser Zeit des Jahres von der Saisonalität. Der Euro kommt von den Tageshochs zurück und handelt bei 1,0620 Dollar.

Entspannung bei den Energiekosten positiv für Inflationsentwicklung

Die hohe Inflation in Deutschland war und ist eines der bestimmenden Themen 2022. Doch bei der Entwicklung der Energiepreise, vor allem Benzin und Gas, zeichnet sich eine leichte Entspannung ab. Beim Gas sollten die Preise auf dem aktuellen Niveau verharren. Angesichts milder Temperaturen war hier der Gasspeicherstand in Deutschland auch an Heiligabend weiter gestiegen. Dies war bereits der vierte Anstieg in Folge. Der europäische Gaspreis fiel am Freitag auf knapp 85 Euro je Megawattstunde am virtuellen niederländischen Handelsplatz TTF und erreichte damit das Niveau von unmittelbar vor Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar. Aktuell handelt der Frontmonat bei 80,60 Euro je Megawattstunde erneut leichter.

Die Ölpreise reagieren tendenziell positiv auf die angekündigten Lockerungen in China. Rohöl der Sorten WTI und Brent legen leicht zu. Dies ist der jüngste Schritt Pekings in seinen Bemühungen, die chinesische Wirtschaft nach jahrelanger Corona-Abriegelung wieder zu öffnen, und beflügelt die Hoffnungen einer steigenden Ölnachfrage. "Wir glauben, dass die Wiedereröffnung in China, dem zweitgrößten Verbraucher der Welt, dazu beitragen sollte, die schwächere Nachfrage in den USA und Europa auszugleichen", so SPI Asset Management.

Eines der spannendsten Themen dürfte sein, wie sich die Energiepreise in den kommenden Monaten entwickeln, und in der Folge auch die Inflation. Die Reaktion der Anleihemärkte wie auch der Europäischen Zentralbank (EZB) darauf dürfte einen der entscheidenden Impulse für den Aktienmarkt im Jahr 2023 liefern.

Uniper verabschiedet sich aus DAX-Familie

Zum Start in die Handelswoche fliegt die Uniper-Aktie (-8,5%) aus der DAX-Familie. Nachdem der Wert erst im September aus dem MDAX in den SDAX gerutscht war, werden die Titel dort nun von SFC Energy (-1,2%) ersetzt. Der Kursverfall auf Grund der Milliardenverluste sowie letztendlich die Verstaatlichung lieferten die Gründe für den Abstieg. Der Streubesitz war in der Folge unter die entscheidende Marke von zehn Prozent gesunken. Das Interesse der Anleger an der Aktie dürfte mit dem inzwischen extrem geringen Freefloat weiter zurückgehen. Die täglichen Verluste des verstaatlichten Erdgashändlers gingen derweil jüngst leicht zurück. Während diese im September zeitweise mehr als 200 Millionen Euro erreichten, lagen sie Anfang Dezember bei knapp 70 Millionen.

Die Aktie des Schweizer Fintechs Leonteq handelt 6,4 Prozent leichter. Das Unternehmen wird für das Geschäftsjahr kurz vor Ultimo etwas vorsichtiger. Leonteq erwartet für 2022 nun einen Konzerngewinn in der Größenordnung des Vorjahres, die bisherige Guidance war von einem Übertreffen des Konzerngewinns ausgegangen. Desweiteren hat Leonteq einen Vergleich in einem bereits früher offengelegten Zivilverfahren erzielt, das von Utmost International Isle of Man Limited und Utmost Paneurope vor dem englischen Handelsgericht eingereicht wurde.

Für Siemens Energy geht es 2,1 Prozent nach oben. Das vom Konzern beschlossene Aktienrückkaufprogramm beginnt am 2. Januar 2023. Im Zeitraum bis längstens zum 30. September sollen eigene Aktien der Gesellschaft im Wert von bis 130 Millionen Euro zurückgekauft werden.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.833,39 +0,4% 16,38 -10,8% Stoxx-50 3.688,63 +0,3% 11,13 -3,4% DAX 13.984,54 +0,3% 43,61 -12,0% MDAX 25.247,73 -0,0% -0,38 -28,1% TecDAX 2.898,57 -0,2% -5,00 -26,1% SDAX 11.900,87 +0,2% 21,22 -27,5% FTSE 0,00 0% 0,00 +1,2% CAC 6.552,21 +0,7% 47,31 -8,4% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,38 0 +2,56 US-Zehnjahresrendite 3,81 +0,06 +2,30 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:34 Fr, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0627 -0,1% 1,0664 1,0622 -6,5% EUR/JPY 141,76 +0,3% 141,69 141,03 +8,3% EUR/CHF 0,9883 -0,3% 0,9913 1,0721 -4,7% EUR/GBP 0,8839 +0,3% 0,8811 0,8805 +5,2% USD/JPY 133,41 +0,4% 132,86 132,79 +15,9% GBP/USD 1,2023 -0,4% 1,2104 1,2062 -11,2% USD/CNH (Offshore) 6,9696 -0,1% 6,9735 6,9960 +9,7% Bitcoin BTC/USD 16.756,01 -0,5% 16.878,66 16.827,65 -63,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,09 79,56 +0,7% +0,53 +16,5% Brent/ICE 84,15 83,92 +0,3% +0,23 +16,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 81,11 82,98 -2,3% -1,87 +30,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.808,90 1.798,20 +0,6% +10,70 -1,1% Silber (Spot) 24,02 23,73 +1,2% +0,30 +3,1% Platin (Spot) 1.007,35 1.026,50 -1,9% -19,15 +3,8% Kupfer-Future 3,88 3,80 +2,0% +0,08 -12,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

