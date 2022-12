Seinen Ruf als sicherer Hafen hat der Goldpreis in diesem Jahr nur bedingt rechtfertigen können. Als problematisch erwies sich vor allem der starke Zinsanstieg, durch den das traditionell unverzinste Edelmetall an relativer Attraktivität eingebüßt hat. Da halfen auch die ebenfalls sehr hohen Inflationsraten nur bedingt. Unter dem Strich wird Gold das laufende Börsenjahr aber wohl zumindest in dem Bereich beenden, in dem es auch zum Jahresstart notierte. Das ist im Vergleich zu vielen Aktienindizes schon eine starke Leistung. Was vor allem an der recht guten Performance der vergangenen Woche liegt, ...

