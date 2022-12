Das ist DER Gold-Geheimtipp für 2023: https://bit.ly/3jvWujr Eine aussichtsreiche Gold-Aktie mit Überfliegerpotenzial, hat unser Experte Marcel Torney für Sie gefunden. Kommt es im Jahr 2023 zu einem Ende des Ukraine-Krieges - Könnte angesichts einer sich eintrübenden Wirtschaft die Notenbank ihre Zügel wieder lockern und eine neue Börsen-Rallye einläuten - 2022 lief ganz anders als erwartet, erklärt Stefan Riße von Acatis Investment im wallstreet:online-Interview. Der Börsenprofi wagt einen Ausblick, was auf Anleger im neuen Jahr zukommt und welche Themen und Persönlichkeiten die Börse in Atem halten werden. Sei es eine Wende im Ukraine-Krieg, eine Kehrtwende der Notenbank oder westliche Impfstoffe für China: Das Jahr 2023 könnte für jede Menge positive Überraschungen gut sein, meint der Experte. Welche bedeutsamen Einschnitte sind am wahrscheinlichsten - Mehr dazu im Video! 0:00 Einleitung 0:30 Der Ukraine-Krieg 2:30 Chinesische Corona-Politik 4:00 Die Fed in 2023 6:30 Pausenclown der Wirtschaft 8:20 Habeck und die Wirtschaft 9:50 Fazit