DJ MÄRKTE USA/Wall Street in ruhigem Handel uneinheitlich

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem langen Weihnachtswochenende haben die US-Börsen am Dienstag uneinheitlich tendiert. Der Dow-Jones-Index gewann 0,1 Prozent auf 33.242 Punkte. Der S&P-500 fiel um 0,4 Prozent und für den Nasdaq-Composite ging es um 1,4 Prozent nach unten. Dabei standen 1.451 (Freitag: 2.032) Kursgewinnern 1.719 (1.086) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 70 (90) Titel.

Da sich viele Marktteilnehmer noch im Urlaub befinden, verlief der Handel eher ruhig und war von niedrigen Umsätzen geprägt, was die Richtungssuche erschwerte.

An den übergeordneten Themen hat sich wenig verändert. Im Fokus standen weiter die aggressiven Zinsanhebungen der Notenbanken zur Bekämpfung der hohen Inflation und die sich daraus ergebenden Belastungen für die Weltwirtschaft. Zuletzt hatten Konjunkturdaten jedoch darauf hingedeutet, dass die Inflation in den USA ihren Höhepunkt erreicht haben könnte, was den Druck etwas von der Fed nehmen könnte, an ihrer rigiden Zinspolitik festzuhalten.

Positiv aufgenommen wurde, dass in China die Corona-Maßnahmen weiter gelockert werden. So soll ab dem 8. Januar die Quarantäne-Pflicht für Einreisende aufgehoben werden.

"Dies ist sicherlich etwas, worauf Händler und Investoren seit langem gehofft haben, da China seine Null-Covid-Politik während des gesamten Jahres sehr strikt beibehalten hat", sagte Naeem Aslam, leitender Marktanalyst bei AvaTrade. "Gleichwohl ist die Rezession nach wie vor ein wichtiges Thema unter Anlegern und Händlern, und dies wird wahrscheinlich jegliche Korrekturbewegungen an den Märkten in Grenzen halten."

Dollar moderat leichter

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar-Index moderat 0,1 Prozent leichter. Der Dollar notierte allerdings weiterhin innerhalb seiner jüngsten engen Handelsspanne gegenüber einem Korb von Währungen, da aufgrund der Feiertage zum Jahresende nur wenig Aktivität herrscht.

Die Ölpreise legten leicht zu. Stützend wirkten einerseits die Corona-Lockerungen Pekings, wovon man sich tendenziell eine höhere Nachfrage verspricht. Zudem verbietet Russland ab Februar Ölexporte in Länder mit Ölpreisdeckel. Andererseits lasteten Sorgen um die US-Wirtschaft, weil die Fed eine Verlangsamung anstrebt. Der Preis für die Sorte Brent stieg um 0,7 Prozent, der WTI-Preis um 0,2 Prozent.

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen mit Blick auf künftige Zinsanhebungen der Fed. Auch die Lockerungen in China verminderten das Interesse an vermeintlicher Sicherheit. Die Rendite 10-jähriger Papiere erhöhte sich um 10,5 Basispunkte auf 3,85 Prozent.

Airlines von Wintersturm belastet - Tesla schwach

Unter den Einzelwerten gab die Aktie von Southwest Airlines 6 Prozent nach. Die Fluggesellschaft hat am Montag mehr als zwei Drittel ihrer Flüge gestrichen und plant weitere Kürzungen der Flugpläne am Dienstag und Mittwoch. Während andere Fluggesellschaften beginnen, sich von den Auswirkungen des Wintersturms zu erholen, sind bei Southwest Tausende von Kunden gestrandet. Die Papiere von Delta Air Lines notierten 0,8 Prozent leichter und Alaska Air 2,4 Prozent im Minus.

Tesla hat Informanten zufolge die Autoproduktion in seinem Werk in Schanghai am Samstag ausgesetzt und damit einen geplanten achttägigen Produktionsstopp in seinem weltweit größten Werk verlängert. Zum einen ist Tesla mit einer Welle von Covid-19-Infektionen unter seinen Arbeitern und Zulieferern konfrontiert. Zum anderen hat sich jüngst die weltweite Nachfrage nach Tesla-Fahrzeugen verlangsamt. Die Aktie büßte 11,4 Prozent ein und sank auf ein neues Jahrestief.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.241,56 +0,1% 37,63 -8,5% S&P-500 3.829,25 -0,4% -15,57 -19,7% Nasdaq-Comp. 10.353,23 -1,4% -144,64 -33,8% Nasdaq-100 10.822,51 -1,5% -162,93 -33,7% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,41 +9,4 4,31 367,8 5 Jahre 3,95 +9,3 3,86 269,0 7 Jahre 3,94 +10,3 3,84 250,0 10 Jahre 3,85 +10,5 3,75 234,2 30 Jahre 3,94 +11,5 3,82 203,5 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:34 Fr, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0641 +0,1% 1,0664 1,0622 -6,4% EUR/JPY 142,10 +0,5% 141,69 141,03 +8,6% EUR/CHF 0,9886 -0,3% 0,9913 1,0721 -4,7% EUR/GBP 0,8846 +0,3% 0,8811 0,8805 +5,3% USD/JPY 133,54 +0,5% 132,86 132,79 +16,0% GBP/USD 1,2030 -0,3% 1,2104 1,2062 -11,1% USD/CNH (Offshore) 6,9689 -0,1% 6,9735 6,9960 +9,7% Bitcoin BTC/USD 16.654,02 -1,1% 16.878,66 16.827,65 -64,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,74 79,56 +0,2% +0,18 +16,0% Brent/ICE 84,50 83,92 +0,7% +0,58 +16,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 80,99 82,98 -2,4% -1,99 +30,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.813,17 1.798,20 +0,8% +14,97 -0,9% Silber (Spot) 24,05 23,73 +1,4% +0,33 +3,2% Platin (Spot) 1.022,50 1.026,50 -0,4% -4,00 +5,4% Kupfer-Future 3,83 3,80 +0,8% +0,03 -13,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz

(END) Dow Jones Newswires

December 27, 2022 16:10 ET (21:10 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.