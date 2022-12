Auf dem schnellsten Weg zum perfekten Überblick zu Rohstoffen, Basis- und Edelmetallen! Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau mit Videos, News, externen Analysen und unserer Aktie der Woche!

Liebe Leserinnen und Leser,

die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Batteriemetalle, Edelmetalle, Silber und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Das gesamte Team der Swiss Resource Capital AG wünscht Ihnen einen guten Rutsch ins Jahr 2023! Bleiben Sie gesund und uns auch im Neuen Jahr gewogen.

Wäre toll, wenn man sich auf der INVEST in Stuttgart oder auf der Edelmetallmesse in München wieder sieht oder auf einer Roadshow.

Alles Gute und Glück auf!

Aktie der Woche

Canada Nickel erwirbt ehemals produzierende Mine und stößt auf hochgradige PGM-Mineralisierung

Canada Nickel gab jüngst bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung über den Erwerb einer 100%-Beteiligung am ehemals produzierenden Grundstück Texmont unterzeichnet hat, das sich zwischen den unternehmenseigenen Grundstücken Deloro und Sothman südlich von Timmins, Ontario, befindet. Der Erwerb des Grundstücks Texmont bietet kurzfristiges Produktionspotenzial in kleinerem Maßstab und ist eine hervorragende Ergänzung zu den großen Crawford- und regionalen Nickelsulfidprojekten.

Weiterhin konnte man die Ergebnisse der PGM-Zone von Crawford vermelden, welche zwei Bohrungen mit einer Kernlänge von 30 Metern mit 1,82 g/t Palladium + Platin und 15,0 Metern mit 1,88 g/t Platin + Palladium beinhalteten.

News: Canada Nickel erwirbt die ehemals produzierende Texmont-Mine, Hervorhebung des hochgradigen Potenzials des regionalen Landpakets

Canada Nickel ernennt Finanzberater und vermeldet bedeutenden Meilenstein

Weiterhin meldete Canada Nickel, dass es Deutsche Bank Securities Inc. und Scotiabank als Finanzberater für die Eigenkapitalkomponente der Projektfinanzierung des unternehmenseigenen Nickelsulfidprojekts Crawford beauftragt hat.

Zusätzlich konnte Canada Nickel die Einreichung der detaillierten Projektbeschreibung und der Antwort auf die Zusammenfassung der damit zusammenhängenden Fragen bekanntgeben, was einen bedeutenden Schritt zum Fortschreiten des föderalen Folgenabschätzungsprozesses für das Crawford-Projekt darstellt.

Das Unternehmen strebt weiterhin an, die fehlenden Genehmigungen bis Mitte 2025 zu erhalten, wobei der Bau unmittelbar danach erfolgen soll.

News: Canada Nickel ernennt Finanzberater, Erreichen des nächsten Genehmigungsmeilensteins

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Marktüberblick

Uran ist unaufhaltsam: Die Renaissance der Kernkraft als wichtigste grundlastfähige Energiequelle hat längst begonnen

Die Kernkraft ist aktuell in aller Munde. Angesichts zahlreicher ungelöster Probleme hinsichtlich der aktuellen und zukünftigen Energieversorgung aus möglichst CO2-freien Quellen sowie ungelöster Abhängigkeitsszenarien - allen voran Europas von außereuropäischem Gas - erfährt die nahezu emissionsfreie Stromerzeugung mittels Kernspaltung eine wahre Renaissance. China ist hier wieder einmal einen Schritt voraus und plant den Bau von 10 Kernkraftreaktoren pro Jahr. Dabei werden in Zukunft nicht mehr die bekannten, großen Atommeiler im Fokus stehen, sondern weitaus kleinere Reaktoren, die modular in Fabriken gefertigt und an nahezu jedem gewünschten Ort installiert werden können. Mehrere dieser so genannten "Small Modular Reactors" - kurz SMRs befinden sich bereits in der Bauphase. Zwei davon sind bereits in Betrieb. Gerade diese Flexibilität sollte in Zukunft für eine Nachfrageexplosion nach dem Rohstoff sorgen, der für die Kernspaltung unerlässlich ist: Uran.

Einen zusätzlichen Schub erfuhr die Kernkraft bereits durch den Beschluss der Europäischen Kommission Anfang 2022, Kernenergie ein "Klima-Siegel" zu verleihen, und diese in die sogenannte Taxonomie-Verordnung aufzunehmen, mit der Milliarden-Investitionen in grüne Energien angekurbelt werden sollen. Hinzukommt, dass Russland gut 45% der weltweiten Uran-Förderung anreichert und nun für viele Länder als Lieferant ausfallen wird. Auf der anderen Seite haben viele Uranproduzenten ihre Förderung in den vergangenen Jahren stark reduziert und sind dabei sogar - neben ETFs, Fonds und Staaten, wie etwa den USA - selbst als Käufer aufgetreten. Dadurch entstand zuletzt ein Angebotsdefizit von mehr als 50 Millionen Pfund U3O8 pro Jahr. Entsprechend sind die Lagerbestände vieler Energieversorger (Utilities) erschöpft, sodass diese nun wieder an den Verhandlungstisch kommen und neue langfristige Lieferverträge abschließen müssen.

Der brandneue Uran-Report der Swiss Resource Capital AG liefert zahlreiche Informationen über den Uran-Sektor und bietet aufschlussreiche Interviews mit exklusiv ausgewählten Experten aus der Branche. Die Vorstellung einer Reihe interessanter Unternehmen, die sich für eine Spekulation auf steigende Uran-Preise eignen, vervollständigt den Report, der unter folgendem Link kostenfrei abgerufen werden kann: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Folgende Unternehmen sind im SRC Uran-Report enthalten:

Anfield Energy ist eine kanadische Uran-Vanadium-Entwicklungsgesellschaft, die anstrebt, einer der führenden Uran- und Vanadium-Produzenten in den USA zu werden. Der Hauptfokus liegt dabei auf der Konsolidierung des Uravan Mineral Belts in den Bundesstaaten Utah, Colorado und Arizona, was mittels eines Swap-Deals zwischen Anfield Energy und Uranium Energy gelungen ist. Anfield Energys größter Trumpf ist die eigene Verarbeitungsanlage Shootaring Canyon Mill in Utah, eine von lediglich einer Handvoll genehmigten, konventionellen Verarbeitungsanlagen in den USA. Damit will das Unternehmen rasch eine Uran-Produktion von mindestens 1 Millionen Pfund pro Jahr etablieren.

Blue Sky Uranium ist eine kanadische Uran-Entwicklungs-Gesellschaft und besitzt mehrere große Uran-Lizenzen in den argentinischen Provinzen Rio Negro und Chubut, die sich relativ einfach im Übertagebetrieb ausbeuten lassen können. Dadurch besitzt man einen enormen Kostenvorteil, der nicht nur einen rascheren Abbau, sondern auch hohe Margen verspricht. Ziel ist es, die argentinischen Kernkraftwerke mit Uran aus dem eigenen Land zu versorgen. Blue Sky Uranium konnte für eines von drei Teilprojekten bereits eine große Ressource und eine positive Wirtschaftlichkeitsanalyse vorlegen.

Consolidated Uranium ist eine kanadische Explorations- und Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die diversifizierte Projektkonsolidierung von aussichtsreichen Uranprojekten weltweit fokussiert. Das Unternehmen akquiriert potenziell hochkarätige Projekte nach einem strikten Kriterienschema. Dazu gehört die geographische Lage, der Entwicklungsstand und die Art der Lagerstätte. Dabei fokussiert man sich besonders auf Projekte, die jeweils über beträchtliche Ausgaben in der Vergangenheit und attraktive Eigenschaften für die Entwicklung verfügen. Zudem müssen diese attraktive Entwicklungscharakteristika sowie gestaffelte und aufbauende Akquisitionsbedingungen erfüllen. So konnte man sich innerhalb kurzer Zeit ein Portfolio an mehreren Projekten mit hohem Potenzial zusammenstellen. Darunter auch einen Deal über drei Minen von Energy Fuels, die alsbald wieder in Betrieb gebracht werden können.

GoviEx Uranium ist ein kanadisches Bergbauerschließungsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Uranprojekten in Afrika fokussiert hat. Die Gesellschaft verfügt über nachgewiesene Ressourcen von mehr als 200 Millionen Pfund U3O8. GoviEx besitzt bereits gültige Bergbaulizenzen für die beiden am weitesten fortgeschrittenen Projekte. Das Unternehmen veröffentlichte jüngst eine Machbarkeitsstudie für das am weitesten fortgeschrittene Madaouela-Projekt, welches ab 2025 in Produktion gebracht werden soll. Das zweite große Mutanga-Projekt könnte dann im Jahr 2027 folgen.

Labrador Uranium ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in Labrador, Kanada, fokussiert. Das Unternehmen hat die Projekte Moran Lake und CMB sowie das Projekt Notakwanon in Nord-Labrador erworben. Sowohl auf dem Projekt Moran Lake, das historische Uranmineralressourcen beherbergt, als auch auf dem CMB-Projekt, das an die Uranlagerstätte Michelin von Paladin Energy angrenzt, wurden in der Vergangenheit umfangreiche Explorationsarbeiten durchgeführt, bei denen zahlreiche Ziele mit Uran-, Kupfer- und IOCG-artigen Mineralisierungen entdeckt wurden. Das Projekt Notakwanon ist noch nicht ausreichend erkundet, aber für Bohrungen bereit. Alle Projekte wurden und werden im laufenden Jahr 2022 im Mittelpunkt eines aggressiven Explorationsprogramms stehen.

Skyharbour Resources ist ein Uranexplorationsunternehmen mit Projekten im produktiven Athabasca-Becken. Das Unternehmen hat erstklassige Explorationsprojekte zu attraktiven Bewertungen erworben, die mit einer Gesamtfläche von über 400.000 Hektar im gesamten Athabasca-Becken liegen. Skyharbour besitzt 100% des Uranprojekts Moore, auf dem sich die hochgradige Zone Maverick befindet. Die Gesellschaft konzentriert sich zwar auf seine Kernstrategie als entdeckungsorientiertes Explorationsunternehmen, wendet aber vor allem auch das Prospektionsgeneratormodell an, um die Exploration bei seinen anderen Projekten im Basin voranzutreiben und zu finanzieren, und hat mehrere strategische Partner (unter anderem Orano Canada, Azincourt Energy, Valor Resources, Basin Uranium und Medaro Mining) ins Boot geholt, die zuletzt für erhöhten, positiven Newsflow sorgten.

Uranium Energy Corp ist ein Uranbergbau- und Explorationsunternehmen mit Sitz in den USA. In Südtexas und in Wyoming besitzt Uranium Energy Hub-and-Spoke-Betriebe, die eine Uranförderung binnen weniger Monate garantieren. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen eine Pipeline von Uranprojekten in Kanada (durch die jüngste Übernahme von UEX Corp.) und Paraguay und eines der hochgradigsten und größten unerschlossenen Ferrotitanvorkommen der Welt, das sich in Paraguay befindet.

Uranium Royalty Corp. ist eine kanadische Gesellschaft, die sich auf die Partizipierung an steigenden Uranpreisen durch strategische Investitionen in Uranbeteiligungen, einschließlich Royalties, Streams, Fremd- und Eigenkapital in Uranunternehmen, sowie durch physische Urangeschäfte, fokussiert. Uranium Royalty ist das erste Unternehmen, das das erfolgreiche Royalty- und Streaming-Geschäftsmodell ausschließlich auf den Uran-Sektor anwendet. Das Portfolio umfasst Beteiligungen an mehr als 15 Entwicklungs-, fortgeschrittenen, genehmigten und bereits produzierenden Uranprojekten in mehreren Jurisdiktionen. Zum Portfolio gehört auch ein hoher Bestand an physischem Uran, welcher sofort monetarisiert werden könnte.

Unternehmensnews

Alpha Lithium meldet hohe Lithiumkonzentrationen

News: Alpha Lithium erzielt die bisher besten Gehalte im argentinischen Tolillar Salar

Calibre Mining landet weiteren Volltreffer und veröffentlicht Dokumentarfilm

News: Calibre Mining: Neues hochgradiges Gold 2,5 km nördlich entlang des Panteon/VTEM-Korridors entdeckt

Film: Calibre Sustainability Approach Video

First Tin meldet erste Bohrergebnisse vom Tellerhäuser Projekt

News: Die Untersuchungsergebnisse der ersten beiden Bohrlöcher bei Tellerhauser

Fury Gold Mines landet Volltreffer

News: Fury bohrt 13,5 Meter mit 8,05 g/t Gold bei Percival

Maple Gold Mines vermeldet gute Bohrresultate

News: Maple Gold erbohrt eine oberflächennahe Goldmineralisierung von 3,1 g/t Gold über 7,3 Meter und 2,3 g/t Gold über 10,4 Meter, was die Kontinuität des South Mine Horizon bei Eagle bestätigt

OceanaGold meldet Bohrergebnisse aus mehreren Minen

News: OceanaGold gibt aktuelles Explorationsprogramm für Wharekirauponga, Haile und Didipio bekannt

OceanaGold erhält Genehmigung zur Minenerweiterung

News: OceanaGold erhält SEIS-Entscheidungsprotokoll und Minenbetriebsgenehmigung für die Erweiterung der Haile-Goldmine

Osisko Development erweitert Vorstand

News: Osisko Development stärkt vorstand mit neuer Ernennung

Torq Resources startet Explorationskampagne

News: Torq beginnt mit der Exploration auf seinem Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia

Uranium Energy erhält Auftrag vom US-Energieministerium

News: Uranium Energy Corp. erhält Zuschlag vom US-Energieministerium für die Lieferung von 300.000 lbs. U3O8 zu $59,50/Pfund für die strategische Uranreserve

Vizsla Silver durchschneidet Bonanza-Grade

News: Vizsla Silver durchschneidet weitere Silber Bonanza-Grade bei Copala u.a. mit 2.640 g/t AgEq über 5,30 Meter

Vizsla Silver investiert in Prismo Metals

News: Vizsla Silver schließt endgültige Vereinbarung über strategische Investition in Prismo Metals

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

