ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zur Lage der Kliniken:

"Dass sich die deutsche Krankenhauslandschaft unbedingt verändern muss, ist wahrlich nicht neu. Deutschland hat zu viele Kliniken, von denen zu viele zu wenig können(...) Neu ist, dass der Bundesgesundheitsminister das Problem anpacken will. Eine von Karl Lauterbach eingesetzte Expertenkommission hat dazu Vorschläge erarbeitet(...) Mehr Klasse, weniger Masse ist das Motto. Die Frage ist, wie schnell und wie weitgehend diese Vorschläge tatsächlich Gesetz werden. Und ob die Bundesländer dabei mitspielen. Denn Krankenhausplanung ist Ländersache. Verhakt sich die Politik in einer ausufernden Auseinandersetzung, dauert also alles zu lange, passiert zu wenig, kann es tatsächlich zu der von der Krankenhausgesellschaft an die Wand gemalten Insolvenzwelle kommen. Und dann könnten Kliniken verschwinden, die für eine wohnortnahe Versorgung gebraucht werden. Während anderswo Überversorgung zementiert werden könnte."/kkü/DP/he