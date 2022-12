DJ BOC Aviation kauft 40 Boeing 737 Max 8

Von Bingyan Wang

PEKING (Dow Jones)--Boeing hat einen Auftrag von BOC Aviation über 40 Maschinen des Typs 737 Max 8 erhalten. Wie das Flugzeugleasingunternehmen mit Sitz in Singapur mitteilte, erhöht sich der Bestand an bestellten Maschinen für diesen Flugzeugtyp auf insgesamt 80. Die nun georderten Flugzeuge sollen in den Jahren 2027 und 2028 ausgeliefert werden. Den Wert des Auftrags nannte keines der Unternehmen.

